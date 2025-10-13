أثار شباب سودانيون, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد بتقليدهم “ترند” اشتهر بشكل كبير وسط الفتيات في حفلات الزواج. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشباب اصطفوا خلف بعضهم في ممر داخل صالة الفرح وعرف كل واحد منهم بنفسه مؤكداً أنه ليس العريس. وفي آخر الممر يظهر العريس, بعد الترويج له وسط احتفالاتهم, وهو “الترند” الذي اشتهرت به الفتيات بشكل خاص على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون يثيرون غضب الجمهور بتقليدهم “ترند” خاص بالبنات خلال حفل زاوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.