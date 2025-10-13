إلهام علي ترد على زينة عماد بعد أن أثنت على أدائها بهذه العبارات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 04:07 مساءً - شاركت الفنانة إلهام علي متابعيها مقطعاً من لقاء للفنانة زينة عماد عندما حلت ضيفة مع الإعلامي مالك مكتبي في برنامج "احكي مالك"، وسأل المذيع زينة عن آخر عمل شاهدته، فأجابت أنها تابعت مسلسل "شارع الأعشى"، وعندما سألها مالك عن أفضل أداء في العمل، قالت: "الجميع، ولكن إلهام علي فاجأتني وأحببت دورها، وأنا أحب أعمال إلهام علي وبيننا علاقة صداقة جميلة".

وتفاعلت إلهام مع المقطع وكتبت لها: "حبيبتي نجمتنا الغالية على القلب".

مسلسل شارع الأعشى

— الهام علي (@elhamali85)

تستعد إلهام علي، وهي إحدى بطلات مسلسل "شارع الأعشى" الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2025، لتقديم الموسم الثاني من العمل بعنوان "شارع الأعشى 2" خلال رمضان 2026، حيث سيبدأ تصويره في أغسطس 2025. المسلسل من تأليف الكاتبة والروائية بدرية البشر، وكان قد حقق أصداء واسعة وتصدر الترند منذ عرض حلقاته الأولى في رمضان، وحقق نجاحاً باهراً جعل الجمهور يطالب بموسم ثانٍ، خاصةً أن نهاية الجزء الأول كانت مفتوحة، مما دفع الجهة المنتجة للإعلان عن موسم جديد بمشاركة شخصيات الجزء الأول إلى جانب شخصيات جديدة.

مسلسل وحوش

تشارك إلهام علي أيضاً في مسلسل "وحوش"، الذي عُرض موسمه الأول في رمضان 2025، ويتم حالياً تصوير موسمه الثاني في الكويت. العمل مستوحى من قصص واقعية حدثت سابقاً، وتحديداً في حلقة بعنوان "عرس الجن"، وهو من إخراج سعيد الماروق.

جائزة مهرجان الفضائيات العربية

حصلت إلهام علي مؤخراً، على جائزة وتكريم في مهرجان الفضائيات العربية، تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ95 في سبتمبر. وأهدت الجائزة لزوجها الفنان خالد صقر، مؤكدة أن سبب الإهداء هو دعمه الدائم ومساندته لها.

وكتبت عبر حسابها في إنستغرام: "شكراً عائلة إلهام، شكراً مهرجان الفضائيات العربية، أكرمتموني جداً، وبدل العرس صار عرسين؛ عرس التكريم وعرس الوطن".

مشاركة زينة عماد في موسكو

تم ترشيح الفنانة زينة عماد لتمثيل المملكة العربية السعودية في مسابقة "الإنترفيجن 2025" التي أُقيمت مؤخراً في روسيا، وتحديداً في موسكو. وكان آخر نشاطاتها إصدار ألبوم جديد يضم 12 أغنية، منها أغنية باللهجة المصرية و10 باللهجة الخليجية، وستقوم بتصوير 3 كليبات من الألبوم، بينها أغنية مصرية بعنوان "هنسيّح".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».