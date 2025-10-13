الوسطاء في اتفاق غزة سيوقعون وثيقة ضمان بقمة شرم الشيخ

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مصدر دبلوماسي ، مساء الأحد 12 أكتوبر 2025 ، إن دول الوساطة في اتفاق غزة ، ستوقع وثيقة ضامنة للاتفاق في قمة شرم الشيخ الدولية التي ستعقد الاثنين برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة أكثر من 20 زعيما.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن الدبلوماسي الذي أُبلغ بمراسم التوقيع، بدون أن تسمّه قوله إن "الموقعين سيكونون الأطراف الضامنة وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر وربما تركيا"، بعدما أشارت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق إلى أن وثيقة لإنهاء الحرب في غزة ستوقع خلال القمة التي سترأسها الولايات المتحدة ومصر.

ويُتوقع أن تطلق حركة حماس سراح الأسرى الإسرائيليين في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، لتمهيد الطريق أمام المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن غزة. وفي هذا الصّدد، أُبلغت عائلات الرهائن الإسرائيليين، في وقت متأخر من مساء الأحد، أم الدُّفعة الأولى من الأسرى المُفرَج عنهم، سيُطلق سراحها، عند الثامنة من صباح الإثنين.

وستُعقد قمة دولية في مصر برئاسة ترامب، استنادا إلى خطته المكونة من 20 نقطة، والهادفة إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبموجب الاتفاق ستسلم حماس، الإثنين، لإسرائيل 48 رهينة لا يزالون في غزة من أحياء وأموات احتجزتهم خلال هجوم تشرين الأول/ أكتوبر، بينهم 20 على قيد الحياة، وقد يتم تسليم جثث قتلى لاحقا، إذا لم يُعثَر عليها حتى الإثنين.

في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن مدى الحياة، و1700 معتقل من سكان غزة، احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

وأكد مصدران مطلعان على المفاوضات وحماس، الأحد/ أن الحركة وحلفاءها أنهوا كل التحضيرات لتسليم إسرائيل جميع الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة، لكن لا تزال حماس تصرّ على أن تتضمن قائمة المعتقلين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب الاتفاق، سبعة قادة فلسطينيين بارزين.

حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة في عملية التبادل

هذا، وتصرّ حركة حماس على أن تتضمن قائمة المعتقلين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سبعة قادة فلسطينيين بارزين، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات، الأحد.

وقال أحد هذه المصادر، إن "حماس تصر على أن تشمل القائمة النهائية القادة السبعة الكبار، وأبرزهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وإبراهيم حامد، وعباس السيد"، الأمر الذي أكده مصدر آخر.

ويترأس الرئيسان المصري والأميركي "قمة سلام" في غزة بعد ظهر الإثنين في شرم الشيخ، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ولن تشارك إسرائيل ولا حماس في الاجتماع.

ومن بين القادة الذي أعلنوا مشاركتهم في القمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

والدول الممثلة في القمة بحسب القاهرة هي مصر والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأردن وتركيا، وندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وباكستان والهند والبحرين والكويت وعمان وقبرص واليونان وأذربيجان وإسبانيا وأرمينيا والمجر والنروج وهولندا.

نقاط عالقة

وأفاد مصدر في حماس، وصفته "فرانس برس" بأنه مطلع على المفاوضات، بأن الحركة لن تشارك في حكم غزة في المرحلة الانتقالية عقب الحرب مع إسرائيل.

وقال المصدر إنه "بالنسبة لحماس، فإن موضوع حكم قطاع غزة هو من القضايا المنتهية. حماس لن تشارك بتاتا في المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها تخلت عن حكم القطاع، ولكنها تبقى عنصرا أساسيا من النسيج الفلسطيني".

من جهة أخرى، يبدو أن قادة حماس مُجمعون على رفض نزع سلاح الحركة، وهي نقطة رئيسية أخرى في الخطة الأميركية.

وكان قيادي في الحركة، قد قال في وقت سابق، إن قبول الحركة تسليم سلاحها "غير وارد".

وحذّر القيادي البارز في الحركة حسام بدران من أنّ المرحلة الثانية من المفاوضات "ليست بسهولة المرحلة الأولى".

وتنصّ المرحلة الثانية بالإضافة إلى نزع سلاح حماس، على خروج مقاتليها من القطاع واستمرار الانسحاب الإسرائيلي من غزة

المصدر : وكالات