مصر تعلن قائمة الزعماء المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت جمهورية مصر العربية ، مساء الأحد 12 أكتوبر 2025 ، قائمة الزعماء المشاركين في القمة الدولية التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ، بعد ظهر اليوم الإثنين، وبينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن فإن قمة "شرم الشيخ للسلام"، يشارك فيها على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء:

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

- رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب

ـ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

ـ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

- الرئيس الفلسطيني محمود عباس

- الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

- رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو

- رئيس أذربيجان إلهام علييف

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

- رئيس قبرص يكوس كريستودوليدس

وبحسب الوكالة فإن القمة تشهد مشاركة رؤساء وزراء كل من:

- المستشار الألماني فريدريش ميرتس

- رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

- رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

- رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

- رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

- رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان

- رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

- رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

-رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

- رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره

ـ نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء محمد بن راشد

- رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح

ووفق الوكالة يشارك في القمة أيضا كل من:

- وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي

- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

-أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

- رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

- وزير الدولة للشؤون الخارجية للهند سوبرامانيام جايشانكار

- سفير اليابان بالقاهرة إيواي فوميو

المصدر : وكالات