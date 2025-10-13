فيلم هجرة يمثل السعودية في النسخة الـ98 من جوائز الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - تستعد المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الأفلام للمشاركة في سباق الأوسكار المقبل، حيث أعلنت الهيئة عن اختيار الفيلم الروائي هجرة لتمثيل المملكة رسميًّا عن فئة أفضل فيلم دولي، وقع الاختيار على "هجرة" بعد مراجعة دقيقة تضمنت عددًا من الأفلام السعودية وبإشرافٍ من لجنة اختيار الفيلم السعودي لجوائز الأوسكار.

وتضم اللجنة نخبة من أبرز صنّاع السينما والمختصين السعوديين، وتتولى مهمة مراجعة الأفلام المتقدمة واختيارها وفق المعايير المعتمدة من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار".

الجدير بالذكر أن دورة العام الجاري شهدت مشاركة عدد من الأفلام السعودية المتميزة، مما تطلّب من اللجنة دراسة متأنية قبل أن تُجمع بعد مداولات مكثفة، ليقع الاختيار الأخير على فيلم هجرة لتمثيل المملكة رسميًا في هذه الفئة.

هجرة يمثل السعودية في قائمة الأوسكار

حسب ما ذكر في وكالة الأنباء السعودية "واس"، يدخل فيلم هجرة في منافسة مع عشرات الأفلام من مختلف دول العالم، ليخضع لمراحل فرز متعددة تبدأ بإعلان القائمة الأولية، ثم القائمة النهائية التي تحددها الأكاديمية، وبالفعل تم اختياره كونه ينطبق عليه معايير الأهلية المعتمدة من الأكاديمية لفئة أفضل فيلم دولي.

وعن فيلم هجرة، فهو أحدث الإنتاجات السينمائية السعودية التي تعكس تنوع القصص المحلية وثراء الهوية الثقافية للمملكة، نجح الفيلم من خلال معالجة فنية وإنسانية لقضايا جوهرية، في جذب انتباه اللجنة لاختياره لتمثيل السعودية في محفل الأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة 3 نساء سعوديات من أجيال مختلفة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، لكن الرحلة تتحول إلى مأساة باختفاء سارة قبل الوصول إلى مكة، لتبدأ الجدة والحفيدة رحلة بحث شاقة، تكشف أسرارًا عائلية مدفونة وتبرز الفجوة بين الأجيال النسائية، يقدم الفيلم برؤية المخرجة شهد أمين وأداء تمثيلي لعدد من المواهب السعودية الصاعدة إلى جانب أسماء بارزة في الساحة السينمائية.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل فيلم دولي ضمن حفل الدورة الـ98 لجوائز الأوسكار، المقرر إقامته على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس في مارس 2026.

تقرير شباك التذاكر السعودي للنصف الأول من عام 2025

أكدت هيئة الأفلام السعودية على أن نتائج تقرير شباك التذاكر السعودي للنصف الأول من العام الجاري 2025، تعكس ملامح نمو في سوق السينما بالمملكة، حيث وصل رصيد السوق من دور السينما لـ65 دار في 20 مدينة، ووصل عدد شاشات العرض لـ635 شاشة، أما إجمالي العائد من شباك التذاكر خلال النصف الأول فقد بلغ حوالي 448.1 مليون ريال سعودي.

عرض كامل العدد لفيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين

