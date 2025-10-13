شكرا لقرائتكم خبر الرواية السعودية.. ازدهار سردي يواكب الاحتفاء باليوم العالمي للرواية العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعيش الرواية السعودية مرحلة نضج وازدهار نوعي تعكسه الأرقام والمؤشرات الثقافية الواردة في تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2024م الصادر عن وزارة الثقافة، الذي يؤكد ارتفاع وتيرة النشر الروائي وتنامي الحضور الأدبي للمؤلفين السعوديين على المستويين المحلي والعربي، تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للرواية العربية الذي يوافق 12 من أكتوبر من كل عام.

وبحسب التقرير بلغ عدد الروايات الصادرة لمؤلفين سعوديين عام 2024م نحو 218 رواية، مسجلا زيادة بنسبة 20 مقارنة بـ2023م، لتواصل الرواية السعودية بذلك صعودها بعد أعوام من النمو المستمر في حركة النشر الأدبي، ويأتي هذا الارتفاع في ظل ما يشهده القطاع الثقافي من مبادرات دعم وتدريب وترجمة، إلى جانب ما توفره الجوائز الأدبية والمهرجانات المتخصصة من حوافز للمبدعين السعوديين.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي النشر الأدبي في المملكة لعام 2024م بلغ 509 إصدارات مقابل 523 إصدارا في 2023م، لافتا إلى أن الأعمال الروائية تصدرت المشهد الأدبي بوصفها أكثر الأجناس ازدهارا.

كما تناول التقرير توسع حركة الترجمة الأدبية، حيث بلغت الأعمال المترجمة ضمن مبادرة «ترجم» خلال 2024م نحو 380 عملا، تنوعت بين الأدب والفلسفة والتطوير وكتب السيرة، مما يعكس عمق التواصل الثقافي للمملكة مع الإنتاج الأدبي العالمي.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى الدور الذي لعبته الجوائز المحلية والعربية في تحفيز المشهد السردي السعودي، إضافة إلى البرامج الأكاديمية التي تدرس الرواية السعودية في الجامعات المحلية والعربية؛ مما أسهم في تطوير الخطاب الروائي وتحليل مراحله التاريخية منذ بداياته في خمسينيات القرن الماضي، وحتى التحولات المعاصرة التي تواكب رؤية المملكة 2030، وتستكشف علاقة السرد بالهوية والمكان والتحولات الاجتماعية.

ويأتي اليوم العالمي للرواية العربية، الذي أقره مجلس وزراء الثقافة العرب في اجتماعه عام 2016م، متزامنا مع الجهود التي تبذلها اليونسكو للاحتفاء بالأدب وإبراز دوره في إثراء الإبداع الإنساني والتنوع الثقافي، حيث تبدأ فعاليات أسبوع الرواية العالمي في 13 من أكتوبر من كل عام، تعزيزا لمكانة هذا الفن كأحد أشكال التعبير الثقافي الراسخ في العالم.

وتفاعل عدد من الجمعيات والمؤسسات الثقافية السعودية مع اليوم العالمي للرواية العربية من خلال تنظيم فعاليات وندوات نقدية عن واقع وتطور الرواية السعودية، وأعلنت «جمعية الأدب المهنية» عن تنظيم 8 فعاليات في عدد من مناطق المملكة، من أبرزها أمسيتان في الرياض وجدة بعنوان «الرواية السعودية... حكايتنا للعالم 2025»، و»الحياة السرية للرواية.. شاهد ومشهود»، وأمسية في مكة بعنوان «الكثافة والامتداد في السرد الروائي»، وثالثة في القصيم بعنوان «الرواية... سفر الروح عبر الكلمات»، كما تستضيف مدينة الطائف أمسية بعنوان «الرواية بين القراءة وأبدية التأويل»، وفي الدمام تقام أمسية بعنوان «التجربة الروائية بين الرجل والمرأة»، أما الحدود الشمالية فتستضيف محاضرة بعنوان «الرواية.. سيرة العالم»، وتنظم الجمعية أيضا محاضرة في جازان بعنوان «الرواية السعودية ومستويات الأنساق الثقافية».

ويؤكد الأدباء والنقاد أن صعود الرواية السعودية في الأعوام الأخيرة يمثل ثمرة لحراك ثقافي واسع تقوده مؤسسات الدولة، ووزارة الثقافة، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، مشيرين إلى أن ازدياد الإنتاج الروائي واتساع قاعدة القراء والمترجمين يعكسان تحوّل الرواية إلى مرآة للتجربة السعودية الحديثة، وتعبيرا عن تنوعها الاجتماعي والإنساني.