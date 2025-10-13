السيسي يقرر منح ترامب أرفع وسام بمصر لدوره في وقف حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر منح نظيره الأمريكي دونالد ترامب "قلادة النيل" أرفع وسام بالبلاد لـ"دوره في وقف حرب غزة ".

جاء ذلك في بيان للرئاسة، قبيل انطلاق "قمة شرم الشيخ للسلام" بعد ظهر الاثنين برئاسة السيسي وترامب وحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد وقادة ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم.

وقالت الرئاسة: "قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منح الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قلادة النيل".

وجاء قرار السيسي بمنح ترامب الوسام "تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة"، وفق البيان ذاته.

وتهدف قمة شرم الشيخ الدولية إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، و فتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وتأتي القمة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة " حماس " وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب فجر اليوم ذاته.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و806 شهداء، و170 ألفا و66 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

المصدر : وكالات