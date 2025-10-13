ترامب : الحرب في غزة انتهت ووقف إطلاق النار سيصمد

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، فجر اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 ، أن الحرب في غزة انتهت وأن وقف إطلاق النار سيصمد.

هذا وتوجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الليلة الماضية إلى إسرائيل ومصر في رحلة تكتسي أهمية كبرى، وصفها بأنها "مميزة جدا" في إطار الجهود لإنهاء الحرب في غزة.

وأقلعت الطائرة الرئاسية من قاعدة آندروز قرب واشنطن.

ويرافق ترامب في رحلته وزراء الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وفق البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، إنها "ستكون لحظة تاريخية، والجميع ينتظرونها، ويؤيدون الخطة بشأن غزة".

وذكر ترامب أن "الحرب في غزة انتهت، ووقف إطلاق النار سيصمد"، مشيرا إلى أنه "سيجري تشكيل مجلس سلام على نحو سريع من أجل غزة".

وقال إنه "تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية بشأن اتفاق غزة، والأمور ستصبح جيّدة" في القطاع، مضيفا أنه "ربما يطلق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".

وذكر ترامب أن "قطر تستحق الثناء، ويتعيّن أن يُنسب الفضل لها، بشأن اتفاق غزة".

وقال: "علاقتي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو جيّدة، وقد قام بعمل جيد للغاية"، ليضيف في وقت لاحق: "كانت لدي خلافات مع نتنياهو، وتمّت تسويتها بسرعة".

المصدر : وكالات