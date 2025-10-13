وسط توقعات بنجاحه.. انطلاق تصوير فيلم شمشون ودليلة لـ أحمد العوضي ومي عمر

أحمد العوضي ومي عمر في كواليس فيلم "شمشون ودليلة"

ملامح من قصة مسلسل أحمد العوضي "علي كلاي".. رمضان2026

مي عمر في فيلم "الغربان"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 08:03 مساءً - بعد فترة طويلة من التحضيرات والاستعدادات الفنية المكثفة، انطلق مساء أمس الأحد 12 أكتوبر تصوير أول مشاهد فيلم ""، الذي يجمع بين النجمينويشارك في بطولة الفيلم، عدد آخر من النجوم، وهم خالد الصاوي وعصام السقا وآخرون، والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن وإخراج رؤوف السيد، وتدور أحداثه في إطار أكشن اجتماعي مشوق.ونشر منتج الفيلم أحمد السبكي، صوراً من كواليس تصوير الفيلم عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، والتي ظهر فيها أحمد العوضي ومي عمر والمخرج رؤوف السيد، وعلق بالقول: "توكلنا على الله.. انطلاق تصوير فيلم شمشون ودليلة".ولقي منشور "السبكي" تفاعلاً كبيراً، من قبل متابعي صفحته الذين عبروا عن حماسهم الشديد لتلك التجربة السينمائية، التي تجمع العوضي بـ مي، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "متحمسين قوووي نشوف مي عمر وأحمد العوضي"، "أتوقع نجاح الفيلم العوضي ومي شكلهم هيعملم حاجة جديدة".على جانب آخر، يعمل النجمعلى التحضير لمسلسله الجديد "علي كلاي"، الذي يخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المنتظر 2026.وقال "العوضي" في لقاء سابق له ببرنامج "عرب وود"، إنه سيظهر خلال أحداث مسلسل "علي كلاي"، بدور ملاكم، منوهاً أنه أول منْ يقدم هذه التجربة على الشاشة؛ لكونه في الأصل لاعب ملاكمة، وسيقدمها أيضاً بشكل مختلف وبصورة مميزة لا تشبه أي تجارب سابقة.واستطرد قائلاً: "أنا أول واحد يعمل دور ملاكم لأن أنا ملاكم، وطبعاً هيبقى فيه ملاكمة لأن هو بطل ملاكمة، وإن شاء الله هطرحه بشكل جديد".شدد "العوضي" في حديثه، على أن قصة مسلسله ليس لها علاقة سواء من قريب أو بعيد بالملاكم العالمي محمد علي كلاي، كما أنها لا تستند إلى قصة حقيقية، مكملاً "مش قصة حقيقية عشان محدش يربط بينه وبين الملاكم العظيم محمد علي كلاي".وتألق النجمفي موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وجسد "العوضيشخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة، يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

التواجد السينمائي لـ مي عمر، لم يقتصر على فيلمها مع أحمد العوضي فحسب، بل تتعاون مع الفنان عمرو سعد، في فيلم "الغربان" التي انتهت من تصويره قبل شهور قليلة، والمرتقب طرحه في دور السينما نهاية العام الجاري، أو منتصف العام المقبل، حيث إن هذا المشروع استغرق أكثر من 3 سنوات ما بين التحضير والتصوير.

فيلم "الغربان" بطولة: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس. وتأليف وإخراج يس حسن. وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين)؛ حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.



