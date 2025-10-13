عبد المجيد عبد الله يحتفل بتأهل الإمارات لكأس العالم 2026 في جولته الخليجية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - أحيا الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله ليلة طرب وشجن لا تُنسى، غلفها الحب والفرح في قاعة "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس في أبوظبي. حضر الحفل قرابة 15 ألف متفرج حضروا عند الساعة التاسعة مساءً وغادروا بعد انتهاء الحفل في الواحدة والنصف فجراً، متمنين لو أن هذه الليلة الساحرة استمرت لأكثر من أربع ساعات.

قدّم عبد المجيد عبد الله خلال الحفل 25 أغنية من أجمل محطات مشواره الفني، على مدار وصلتين غنائيتين تخللتهما استراحة قصيرة. ورافقته فرقة موسيقية ضخمة ضمت أكثر من 30 موسيقياً وعازفاً، قادهم بمهارة المايسترو وليد فايد. وتوجه إليهم عبد المجيد في ختام الحفل بالتحية والشكر لتميز أدائهم.

مفاجآت الحفل والتفاعل مع تأهل الإمارات لكأس العالم 2026

حضور كامل العدد لحفل عبد المجيد عبد الله في جولته الخليجية بأبي ظبي



وفي الكواليس، كشف عبد المجيد عبد الله أن برنامج أغاني حفل أبوظبي يختلف بعض الشيء عن برنامج حفله قبل أسبوع في الكويت ، حيث راعى أن يتمتع جمهوره في "دار زايد" بمجموعة من أعماله الإماراتية التي تعلقوا بها، منها أغنية "مرت سنة" التي سبق أن غناها دويتو مع الفنان محمد عبده، وأغنية "قامت الساعة" وغيرهما.

بدأ عبد المجيد حفله بأغنيته "ما قدرت أصبر وجيتك"، حيث قدّم مفاجأة سارة بتعديل كلماتها لتكون إهداءً منه لـ أبوظبي في حفله مغردًا: "مرحبا بوظبي وأهلاً..". وتوالت أغنياته التي شملت: "تتنفسك دنياي"، "يا بعدهم كلهم"، "غلطة"، "رهيب"، "احكي بهمسك"، "ابن الأوادم"، "أول حكايتنا"، "هلا بش"، وغيرها، كما أدى أغنية "انتحل شخصيتك" عزفا على العود.

عبد المجيد عبد الله في جولته الخليجية بأبي ظبي



الطريف أن عبد المجيد خلال الحفل فوجئ بهتاف وزغاريد الحضور ما جعله يسأل الجمهور: "إيش اللي حاصل؟" وهنا أخبره مدير المسرح بأنه وصل للتو خبر مفاده فوز منتخب الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم في المباراة التي كان يلعبها، وتأهله لبطولة كأس العالم 2026. فبارك لهم، واحتفى مع الجمهور مغنياً "فزي له" في أقوى فرحة رافقت التأهل للمونديال، علق خلالها عبد المجيد مباركاً: "يا الإمارات مالكم حل".

أيضًا كان عبد المجيد في بداية الحفل قد أبلغ الجمهور أن الحفل ليس مصورًا ولا منقولاً تلفزيونيًا، معلقًا: "خذوا راحتكم في التفاعل". وبين الحين والآخر كان يسأل عن هندسة الصوت، مهتمًا أن يكون الجميع سعداء.

عبد المجيد عبد الله في جولته الخليجية بأبي ظبي

حضور كامل العدد لحفل عبد المجيد عبد الله في جولته الخليجية بأبي ظبي



جولة فنية وأعمال جديدة

يُذكر أن حفل أبوظبي يأتي ضمن جولة عبد المجيد عبد الله الغنائية المستمرة حتى العام المقبل، كان قد بدأها من الكويت وتشمل أيضًا الرياض، البحرين، سلطنة عمان ودبي . هذا إضافة إلى انشغاله حاليًا بتسجيل أغاني ميني ألبوم جديد سيرى النور قريبًا.

عبد المجيد عبد الله في جولته الخليجية بأبي ظبي

حفل عبد المجيد عبد الله في جولته الخليجية بأبي ظبي

