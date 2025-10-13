- 1/3
- 2/3
- 3/3
بدأ الممثل أحمد العوضي وزميلته الممثلة مي عمر تصوير أوّل مشاهدهما في فيلم “شمشون ودليلة”، واحتفلا بانطلاق التصوير داخل موقع العمل، بحضور صنّاع الفيلم، من بينهم المنتج كريم السبكي، والممثل الشاب أحمد عصام السيد، والمخرج رؤوف السيد، وعدد من المشاركين، وسط أجواء سادها الفرح والحماس.
ويُذكر أنّ فيلم “شمشون ودليلة” من بطولة أحمد العوضي ومي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرّر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي ومي عمر يبدآن تصوير “شمشون ودليلة”… شاهدوا الصور الأولى من الكواليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.