أحمد العوضي ومي عمر يبدآن تصوير “شمشون ودليلة”… شاهدوا الصور الأولى من الكواليس

بدأ الممثل أحمد العوضي وزميلته الممثلة مي عمر تصوير أوّل مشاهدهما في فيلم “شمشون ودليلة”، واحتفلا بانطلاق التصوير داخل موقع العمل، بحضور صنّاع الفيلم، من بينهم المنتج كريم السبكي، والممثل الشاب أحمد عصام السيد، والمخرج رؤوف السيد، وعدد من المشاركين، وسط أجواء سادها الفرح والحماس.

ويُذكر أنّ فيلم “شمشون ودليلة” من بطولة أحمد العوضي ومي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرّر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل.