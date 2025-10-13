آمال ماهر تحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية .. هذه تفاصيله

آمال ماهر تروج لحفلها بمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

تكريم آمال ماهر بجائزة موريكس نجمة الغناء العربية

آمال ماهر تحتل الترند بـ "حاجة غير"

تفاصيل ألبوم آمال ماهر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - تستعد النجمة آلإحياء حفلًا جماهيريًا بدار الأوبرا المصرية يوم 16 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي يُقام تحت رعاية وزارة الثقافة وتنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر 2025، حيث من المقرر أن تفتتح آالدورة الـ 33 من المهرجان، وقد روجت النجمة لحفلتها من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وكانت الفنانة آمال ماهر قد روجت لحفلها من خلال نشر بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، معربة عن سعادتها بالمشاركة وافتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث قالت: "هستناكم في حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية يوم 16 أكتوبر بدار الاوبرا المصرية التذاكر متاحة علي تذكرتي".ومن المقرر أن تقدمخلال الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة، بالإضافة إلى إمتاع جمهورها بألبومها الجديد "حاجة غير".أطلعوا على هل تدخل أمال ماهر عالم التمثيل؟.. الفنانة تجيبوكانت المطربة آقد كُرمت بجائزة "موريكس نجمة الغناء العربية 2025"، خلال حفل الموريكس دور 2025 الذي انطلق 21 سبتمبر الماضي؛ بمشاركة واسعة من أبرز نجوم الغناء والدراما والإعلام في العالم العربي.وقد عبرت عن سعادتها الكبيرة بالجائزة، حيث قالت: "يعجز لساني عن التعبير بمشاعري، لا يسعني سوى أن أصف لكم مدى الفرحة العارمة بتكريمي في لبنان البلد المحب والمضياف".وأكملت: "هذه الجائزة غالية على قلبي كثيرًا لاني تاني مرة أخدها في الموريكس دور، وبهدى الجائزة لكل صناع ألبوم "حاجة غير" وللجمهور اللبناني والعربي ولشعبي الحبيب مصر"؛ وقد قدمتها الإعلامية وفاء الكيلاني وسلمها الجائزة وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص .وكان ألبوم الفنانةالجديد الذي يحمل اسم "حاجة غير" قد تصدر قائمة الترند على منصة "تيك توك"، وذلك بجميع أغانيه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنصة، وحقق الألبوم تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث استخدمت مقاطع الأغاني في آلاف الفيديوهات، مما عكس جماهيريةالكبيرة ونجاحها في العودة إلى الساحة الفنية بقوة. واستطاعت النجمة أن تثبت أن الرهان على الفن الحقيقي الذي يحترم ذوق المستمع ما زال قادرًا أن ينافس بقوة، بل ويفرض نفسه ويظل حاضرًا في ظل هذا الزخم الموسيقي.واعتمدت في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى.يضم الألبوم 10 أغاني تمزج بين الرومانسية والدراما والتأمل الوجداني، وتُعبّر عن تطور حقيقي في اختيارات آ، سواء على صعيد الكلمات أو الألحان أو التوزيع، من دون التخلي الكامل عن هوية أمال التي جعلتها مطربة تحمل رائحة الزمن الأجمل إلى الزمن الأصعب.وقد تعاونتفي هذا العمل مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، أبرزهم نادر عبد الله الذي كتب لها 6 أغنيات، من بينها "حاجة غير"، "ليه سكتوا؟"، و"عقدة حياته"، أيمن بهجت قمر وكتب أغنية "خبر عاجل"، التي حملت الطابع الرومانسي البصري مع فستان الزفاف.بالإضافة إلى أحمد المالكي، عليم، ومدين الذين ساهموا بأغانٍ تعكس تنوع المشاعر والأفكار، أما من ناحية الألحان والتوزيع، فقد تعاونت مع أسماء بارزة مثل: أحمد زعيم، أحمد إبراهيم، مدين، وإلهامي دهيمة.قد يعجبكم نادر عبد الله.. سحر الكلمات يكتمل مع صوت آمال ماهر

