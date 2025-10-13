تابع الان خبر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن 11 فيلمًا عربيًا قصيرًا بينها عمل مصري في دورته الخامسة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام العربية القصيرة المشاركة في المسابقة الرسمية لدورته الخامسة، التي تضم 11 فيلمًا من السعودية ومصر ولبنان وفلسطين والمغرب والعراق والإمارات، والمقرر عرضها خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025 في جدة التاريخية – البلد.

ويعود البرنامج هذا العام بمجموعة مميزة من الأعمال التي تعبّر عن روح التجديد في السينما العربية، حيث تسلط الضوء على جيل جديد من المواهب العربية الواعدة، مقدّمة قصصًا إنسانية واجتماعية وثقافية برؤى إبداعية معاصرة تعكس نبض الواقع في المنطقة.

وضمت القائمة المختارة أفلامًا متنوعة، من بينها: “مهدّد بالانقراض” للمخرج سعيد زاغة، و*”الأراضي الفارغة”* للمخرج كريم الدين الألفي، و*”إلى أين مريم”* للمخرج أمين زريوح، و*”حبل سُرّي”* للمخرج أحمد حسن أحمد، و*”مع الريح”* للمخرجة إناس لحير، و*”ما وراء العقل”* للمخرجة لنيا نورالدين، و*”ارتزاز”* للمخرجة سارة بالغنيم، و*”حفل افتتاح”* للمخرج حسين المطلق، و*”البحر يتذكّر اسمي”* للمخرج حسين حسام، و*”وإن قصفوا هنا الليلة”* للمخرج سمير سرياني، و*”عم تسبح”* للمخرجة ليليان رحّال.

ويهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من خلال برنامجه العربي القصير إلى تقديم منصة تحتفي بالأصوات الجديدة في صناعة السينما العربية، وتشجع على طرح أفكار فنية جريئة تعبّر عن قضايا المجتمع العربي برؤية بصرية مبتكرة تعكس تنوعه الثقافي.

ويؤكد المهرجان، الذي يُقام سنويًا في جدة التاريخية، مكانته كأحد أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، ودوره الرائد في دعم السينما السعودية والعربية وتعزيز حضورها عالميًا، عبر توفير فضاءات للتبادل الثقافي والإبداعي بين صُنّاع الأفلام العرب ونظرائهم الدوليين.