تحديث توقع سعر الذهب اليوم 13-10-2025

قدّم سعر المؤشر بعض التداولات المختلطة ليختبر بذلك الدعم الإضافي المستقر عند 98.55 مستندا بذلك فوق محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة باندفاعه مجددا نحو 99.10 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر قرب 99.55.

أما هبوط السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, سيلغي ذلك النظرة الإيجابية ليضطر لتشكيل موجات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 98.10 وصولا نحو 97.55 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.50 و 99.10

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع