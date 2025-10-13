الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 13-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 13-10-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 13-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 13-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-13 05:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قدّم سعر المؤشر بعض التداولات المختلطة ليختبر بذلك الدعم الإضافي المستقر عند 98.55 مستندا بذلك فوق محور المتوسط المتحرك 55 ليزيد من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة باندفاعه مجددا نحو 99.10 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر قرب 99.55.

 

أما هبوط السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, سيلغي ذلك النظرة الإيجابية ليضطر لتشكيل موجات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 98.10 وصولا نحو 97.55 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.50 و 99.10

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا