هادي الباجوري يحتفل بعقد قرآنه على فتاة من خارج الوسط الفني

هادي الباجوري: "كل تفصيلة كانت فن"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - يبدأ المخرجفصلًا جديدًا في حياته الشخصية بعد الاحتفال بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي بحضور عددٍ محدود من الأقارب والأصدقاء المقربين.

ووثّق هادي الباجوري هذه اللحظات عبر مشاركته مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهر فيها بأناقة مميزة حيث ارتدى جاكيت رمادي اللون، وقميص وبنطلون أبيض، مما منحه مظهراً كلاسيكياً وعصرياً في آن واحد، بينما أطلت العروس بفستان أبيض تميز بتصميم راقٍ يبرز جمالها مع الحفاظ على الطابع الكلاسيكي لفستان الزفاف، في إطلالة جمعت بين البساطة والأناقة.

وشارك الباجوري محبيه وجمهوره سعادته بتعليق جاء كالتالي: "كتبنا كتابنا.. كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية. شكرًا لكل اللي خلّى اليوم بالشكل دا".



https://www.instagram.com/p/DPwOEL9DGOy/

"هيبتا- المناظرة الأخيرة".. آخر أعمال هادي الباجوري الإخراجية

يُعد فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" أحدث أعمال المخرج هادي الباجوري الإخراجية، والذي كشف خلال إحدى لقاءاته الصحفية عن التحديات الكبيرة التي واجهت إنتاج الجزء الثاني، معتبراً أن تقديم جزء جديد بعد النجاح الكبير للجزء الأول عام 2016 كان "تحدياً إبداعياً حقيقياً".

وأوضح الباجوري أن رحلة تطوير العمل استغرقت قرابة 8 سنوات، بدأت بثلاث سنوات من العمل على قصة بأبطال محددين، قبل أن يتوصل إلى رؤية فنية جديدة تقوم على مجموعة مختلفة من الشخصيات. مشدداً في الوقت نفسه على حرصه على الحفاظ على الهوية الأصلية للعمل من خلال الإبقاء على عناصر أساسية من الجزء الأول، أبرزها أسلوب السرد المميز وهيكل الفصول القصصية التي شكلت علامة فارقة في الجزء الأول.

ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، وهم: منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبوضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك. وتأليف محمد صادق. وسيناريو محمد جلال، ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبوبكر.



