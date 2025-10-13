شكرا لقرائتكم خبر عن العبيكان للزجاج السعودية تعلن بدء التشغيل التجاري لمشروع مصنع صب الألمنيوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •تشكيل حكومة فرنسية جديدة برئاسة سيباستيان ليكورنو

•تعيين وزير مالية حليف مقرب للرئيس الفرنسي

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول مستقبل الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ،في طريقه صوب أدنى مستوى في شهرين ،بسبب التطورات السياسية الجديدة في فرنسا "ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو".



أعلنت رئاسة فرنسا تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة "سيباستيان ليكورنو" حيث أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين "رولان ليسكور" أحد أبرز حلفائه المقربين، وزيرًا للمالية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.



في ظل تنامي الضغوط التضخمية مرة أخرى على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي،تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال الفترة المتبقية هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي البنك المركزي.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى (1.1592$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1618$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1630$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين عند 1.1542 دولارًا.



•وفقد اليورو الأسبوع المنصرم نسبة 1.0% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة أسبوعية في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر يوليو الماضي ، بسبب الأزمة السياسية في فرنسا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.3% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا في الجلسة السابقة ،ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في شهرين ،عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الصعود بعدما أعلن الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" عن انفتاحه على الحوار مع الصين لحل الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. مقلصًا المخاوف بعد التهديد بفرض رسوم بنحو 100% على الواردات الصينية.



التطورات السياسية في فرنسا

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، أعلنت رئاسة فرنسا تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة "سيباستيان ليكورنو" حيث أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين "رولان ليسكور" أحد أبرز حلفائه المقربين، وزيرًا للمالية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.



جيء بهذا التعيين وسط أزمة سياسية حادة؛ حيث استقالت حكومة ليكورنو السابقة بعد ساعات من تشكيلها، تاركة فراغًا حكوميًا وتوترًا في المشهد السياسي الفرنسي.



الهدف الرئيسي للحكومة الفرنسية الجديدة معالجة أزمة الميزانية ومرور قانون الموازنة، في خطوة اعتبرها المراقبون محاولة لتهدئة الأسواق وإيجاد جسر تفاوضي مع الكتل البرلمانية المختلفة.



لكن تعيين ليسكور المقرب للرئيس الفرنسي وزيرًا للمالية يلقي بظلاله السلبية على مستقبل الحكومة الجديدة ،والتي يهدد السياسيون بإسقاطها سريعًا إذا فشلت في تغيير سياسات ماكرون السابقة.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أكتوبر مستقر حاليًا بأقل من 10%.



•قلص المتداولون رهاناتهم على تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، مُشيرين إلى انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة لهذا العام.



•يعتقد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي أنه لا حاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم بنسبة ٢٪، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تشير إلى انخفاض في معدل الفائدة خلال العامين المقبلين.



•مصادر: أنه ما لم تتعرض منطقة اليورو لصدمة اقتصادية كبيرة أخرى، فمن المتوقع أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لبعض الوقت.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرون صدور عديد البيانات الاقتصادية فى أوروبا ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 13-10-2025