سعر اليورو مقابل الدولار يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 13-10-2025

شهد سعر سهم شركة العمران للصناعة والتجارة (4141) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، انتهت بفوز واضح للقوى الشرائية مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما أدى إلى هذا التذبذب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 29.38 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 35.34 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد