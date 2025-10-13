بدر الشعيبي يعلن عن تقديم مسرحية "أحدب نوتردام" بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 04:07 مساءً - أعلن الفنان بدر الشعيبي عن مسرحيته "أحدب نوتردام"، التي ستُعرض في 15 أكتوبر 2025 ولمدة أسبوع، حيث شارك متابعيه الإعلان الرسمي للمسرحية ولقطات للفنانين المشاركين؛ من خلال فيديو بثه على حسابه بإنستغرام. وعلّق الشعيبي قائلاً: "الإعلان الرسمي الأول لمسرحية أحدب نوتردام 2025، كلمات محمد الشريدة، ألحان بدر الشعيبي، توزيع حمد العروج، مكس ماستر منتظر الزاير، إخراج مالك صباح". وكان الشعيبي قد شارك متابعيه بوستر العمل قبل أيام وكتب: "لمدة أسبوع فقط أنتم على موعد مع العمل العالمي أحدب نوتردام على مسرح نادي الكويت كيفان".

عرض سابق لمسرحية أحدب نوتردام

وكانت المسرحية قد عُرضت عام 2023 بطاقم فني من إخراج بدر الشعيبي، تأليف فيكتور هوجو، إعداد ومعالجة درامية لجاسم الجلاهمة، وبطولة الفنانين: يعقوب عبدالله، بدر الشعيبي، أسامة المزيعل، كفاح الرجيب، فهد الصالح، عبدالرحمن الفهد. أما النسخة الجديدة فستُعرض بمشاركة فنانين إضافيين، منهم ناصر الدوسري، رهف محمد، إلى جانب يعقوب عبدالله، بدر الشعيبي، وفهد الصالح.

جوائز في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

أعلن الفنان بدر الشعيبي مؤخراً، عن حصول فرقة "ترند برودكشن" على ست جوائز في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، وشارك متابعيه صوراً له مع أعضاء الفرقة وهم يحملون جوائز وشهادات من المهرجان. وكانت المسرحية بعنوان "أنتم مدعوون إلى حفلة"، من تأليف فاطمة العامر، وإخراج هاني الهزاع، وإشراف عام بدر الشعيبي، ومثلت دولة الكويت في المهرجان. وعلّق الشعيبي قائلاً: "ولله الحمد، الكويت بفرقة ترند برودكشن تحصد 6 جوائز دولية في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي عن مسرحية أنتم مدعوون إلى حفلة: جائزة الحلول الخلاقة، للمخرج هاني الهزاع، جائزة أفضل تأليف فاطمة العامر مركز ثانٍ، جائزة أفضل أزياء فاطمة العازمي مركز ثانٍ، جائزة التميز محمد الكليبي، جائزة التميز حسين الحداد، جائزة التميز سلمى شريف، اللهم لك الحمد، والقادم أفضل بإذن الله".

نشاطات الفنان بدر الشعيبي القادمة

كشف الفنان بدر الشعيبي مؤخراً، عن ملامح ألبومه الجديد "الحل الصعب" الذي ضم سبع أغانٍ، هي: "التاريخ"، "مثل البحر"، "غربلولي"، "زي الكاميرا"، "يلا نغني"، "للظروف أحكام"، ,"نرجسي". ويتميز الألبوم بتنوعه بين الأغاني الخليجية والمصرية.

أعمال قادمة لبدر الشعيبي

يستعد بدر الشعيبي لتقديم مسرحية جديدة في شهر فبراير 2026 بعنوان "كرنفال فبراير"، من إخراجه وتأليف مريم نصير، وألحان بشار الشطي، والنص الغنائي لمحمد الشريدة، كما سيقدم الشعيبي مسرحية "المدينة الترفيهية"، ضمن موسم الرياض بنسخته السادسة، وهي من إخراجه، وتأليف الأغاني لمحمد الشريدة، وتأليف مريم نصير، وبطولة كلٍّ من: بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبدالله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، طلال سام.

