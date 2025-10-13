نيللي كريم وشريف سلامة يجتمعان في رمضان 2026.. دراما نفسية

شريف سلامة ونيللي كريم في دراما رمضان 2026

https://www.instagram.com/p/DPvjCsyESdq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPvjCsyESdq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPvjCsyESdq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ثنائية شريف سلامة ونيللي كريم بين شاشات السينما والتلفزيون

View this post on Instagram A post shared by UVF Group (@uvfgroup)

https://www.instagram.com/p/DN5O3A4iFXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN5O3A4iFXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN5O3A4iFXN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - يخوض النجمان، السباق الدرامي الرمضاني، بعمل جديد لم يتم بعدُ الإعلان عن اسمه أو تفاصيل الشخصيات التي يجسّدها الأبطال، إلا أنه ينتمي إلى فئة الدراما النفسية، ويقع في 30 حلقة. وهو من إخراج سعيد خالد. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.وقد شارك الفنان شريف سلامة متابعيه عبْر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، صورة تجمعه بالفنانة، وعدد آخر من صنّاع المسلسل، وذلك لحظة توقيع عقود المسلسل. وجاء التعليق المرفق بالصور كالتالي: "قصتنا هتكون مختلفة. مسلسل 30 حلقة من نوع دراما نفسية، مع النجوم الأعزاء على قلبي نيللي كريم وشريف سلامة. قصة وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم. إخراج خالد سعيد".ثنائية "نيللي وشريف"، تنقّلت بين عالمي السينما والتلفزيون، بينما كانت الانطلاقة الأولى في رمضان لعام 2022، من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي"، والذي لفت أنظار الجمهور وقت عرضه، وفتح نقاشاً واسعاً بين النقاد والمتابعين عبْر منصات التواصل الاجتماعي، ليس على مستوى القضية التي يطرحها العمل فحسب؛ بل المباراة التمثيلية التي قدّمها الثنائي، و"الكيمياء الفنية" الموجودة بينهما.وبعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في عالم الدراما التلفزيونية، امتد أيضاً إلى شاشة السينما، من خلال فيلمين جديدين دفعة واحدة، الأول هو "جوازة ولا جنازة"، لكنه تأجّل طرحه بشكل مفاجئ، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد لعرضه تِجارياً.الفيلم يشكّل بداية انطلاق لثنائية شريف سلامة ونيللي كريم على شاشة السينما؛ حيث قدّما من خلال هذا العمل، قصة لايت كوميدي، بمشاركة عدد من الفنانين، أبرزهم: لبلبة، إنتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وغيرهم من النجوم. والعمل إخراج أميرة دياب، والتي شاركت بالتأليف مع دينا ماهر، في تجرِبة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، في إطار يراهن عليه صنّاعه لجذب فئات متنوّعة من الجمهور.وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتين لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معاً في وجهة ساحرة؛ استعداداً لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.أما الفيلم الثاني فهو "يوم ميلاد سعيد"، الذي اختير لافتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري. وذلك بعدما سبق وحصد العمل ثلاث جوائز رفيعة، في الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025، وهي: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة، والتي نالتها جوهر.ويشارك في بطولة الفيلم: حنان مطاوع، والطفلة ضحى رمضان. ويروي فيلم "يوم ميلاد سعيد" قصة "توحة"، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية، وتبني علاقة إنسانية عميقة مع "نيللي"، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن "توحة" لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بيوم ميلادها؛ فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.يمكنكِ قراءة دراما رمضان 2026: نيللي كريم تحسم موقفها النهائي وتضع شروطاً للمشاركةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».