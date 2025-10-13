عبدالمحسن النمر يروّج لـ مسلسل "المرسى" وموعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 04:07 مساءً - مع اقتراب عرض مسلسل "المرسى"، وهو النسخة المقتبسة من قصة لمسلسل تركي بعنوان: "على مَر الزمان"، ويقوم بأدائه فنانون وفنانات سعوديون، سيتم عرض أولى حلقاته في 15 من أكتوبر 2025.

عبد المحسن النمر يروج لمسلسل المرسى

وقد شارك الفنان عبدالمحسن النمر عدداً من الفيديوهات والصور عبْر ستوري إنستغرام، وكذلك عبْر صفحته الرئيسية. وأول هذه التعليقات، كانت صورة للفنان نشرها وكتب عليها: "يعود من جديد الفنان عبدالمحسن النمر بشخصية القبطان سلطان".

وقد نشر النمر عدداً من الفيديوهات والصور، كتب عليها عبارات مشوّقة ومحمسة لمتابعيه قبل عرض المسلسل، وكان منها عبارة: "ما الذي تستشرفه في هذا الأفق البعيد؟"، وأيضاً: "ماذا تحمل تلك النظرة من حكاية لم تبدأ بعدُ؟ قبطان سلطان مسلسل المرسى". وكذلك شارك النمر عبارات، وهي: "مع كلّ موجــــة، سر يقلب كل الموازين، انتظروا الدراما العائلية الآسرة (المرسى) ابتداءً من 15 أكتوبر". وكذلك عبارة: "بين الحب والخيانة، صراع وألف حكاية مع كل موجة، سر يقلب كلّ الموازين، انتظروا الدراما العائلية الآسرة".

"الموج العالي، راح يكشف أسراراً تغيّر مصير عائلة بأكملها، انتظروا مسلسل المرسى". وأيضاً كتب عبارة على أحد الفيديوهات التي جمعت أبطال العمل: "كلّ همهم. قلوبهم تكون على بعض. بس صار اللي صار". و"انتظروا (المرسى)، وش بقى بيننا إذا الوعد انكسر؟وش ذنب القلوب اللي تنتظر؟ المرسى". كما نشر تعليقاً على الفيديو وهو آخر تعليق، كتب فيه: "كل همهم. قلوبهم تكون على بعض. بس صار اللي صار، انتظروا المرسى".

مسلسل "المرسى" وأبطال العمل

" هو مسلسل مقتبس من قصة تركية بعنوان: "على مَر الزمان"، ودارت أحداثه بالنسخة التركية بـ120 حلقة. وسيكون "" من بطولة: الفنان، خالد البريكي، ميلا الزهراني، عائشة كاي، أحمد شعيب، أصايل محمد، عزام النمري، سارة الحربي. وهو من إخراج فكرت قاضي.

وتدور قصة "على مَر الزمان" حول "علي أكارسو"، وهو قبطان يسافر كثيراً لفترات طويلة بعيداً عن زوجته وأولاده، وهناك بالغربة يتعرّف إلى سيدة تُدعى "كارولين" يقع في حبها، وتحاول السيطرة عليه، وتطلب منه أن يتخلّى عن زوجته "جميلة "وأولاده. ويبدأ الصراع الداخلي بين حب "علي" لزوجته وأولاده وعشقه لـ"كارولين".

عبدالمحسن النمر وجائزة الإنجاز مدى الحياة

وكان الفنانقد حصل مؤخراً على جائزة الإنجاز مدى الحياة بمهرجان الشارقة السينمائي الدولي. وقد علّق حينها وكتب: "جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة المهرجان، الشكر والامتنان لهذا التقدير".

كما كُرّم النمر مؤخراً في مهرجان أوتنابيشتيم الدولي للإبداع بالعراق، وشارك حينها متابعيه صورة له مع السفير السعودي بدولة العراق أثناء حفل التكريم، وعلّق وكتب: "مع الأستاذ سعيد القحطاني المحترم، نائب سعادة السفير السعودي بدولة العراق الشقيقة، أثناء حفل التكريم بمهرجان أوتنابيشتيم الدولي للإبداع". واختتم النمر وكتب: "كلّ الشكر والامتنان لسعادة السفير عبدالعزيز الشمري، على اهتمامه ورعايته الكريمة".

آخر أعمال الفنان عبدالمحسن النمر

وكان آخر عمل عُرض للفنان عبدالمحسن النمر، هو مسلسل "عابر سبيل"، وهو درامي اجتماعي، عُرض بالموسم الرمضاني 2025، وتسلّط قصة العمل الضوء على قضايا ذوي الهمم، من خلال قصة شاب يتزوج من فتاة تنتمي لهذه الفئة المجتمعية، وتشاء الأقدار أن ينجبا طفلاً سليماً تماماً، وتواجه والدة هذا الشاب، التي تتولى الوصاية عليه، جشعاً من أقرب الناس إليها؛ محاولين الاستيلاء على منزلها، وتتوالى الأحداث. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ومن بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، إبتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.

وأيضاً مسلسل "خريف القلب"، وهو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي، مقتبس من قصة تركية، تقع أحداثه في 90 حلقة. وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما؛ فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية، والعكس بالعكس. وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبدالعزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبدالعزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

واستطاع المسلسل أن يتصدّر الترند على السعودية منذ أن عُرضت حلقاته، واستطاع أن يحظى بمتابعة كبيرة من المشاهدين.

