انت الان تتابع خبر على هامش "قمة شرم الشيخ".. السوداني يلتقي ماكرون ويناقشه بمؤتمر بغداد للتعاون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ بشأن غزة".



وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ومناقشة ما يخص عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، حيث أكد الرئيس ماكرون أن العديد من الشركات الفرنسية المتخصصة بالطاقة والبنى التحتية والدفاع والمياه ستكون حاضرة في المؤتمر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

وأشار الى ان "اللقاء تطرق الى موضوع انعقاد مؤتمر لإعمار غزة برئاسة فرنسا، والتأكيد على أهمية إدامة وقف الحرب، وتدعيم الاستقرار والسلم في المنطقة، وكذلك دعم الجهود الإنسانية الخاصة بتقديم المساعدات العاجلة للمدنيين في غزة".

