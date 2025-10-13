شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدشن مبادرة الغرفة الحسية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشّن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالشراكة مع أرامكو السعودية وشركة مطارات الدمام مبادرة الغرفة الحسية لخدمة المسافرين ذوي الإعاقة وكبار السن في صالة السفر بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك في حفل تم تنظيمه بهذه المناسبة بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطارات القابضة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والنائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة، الأستاذ رائد بن حسن الإدريسي.

وأشاد الأمير سلطان بن سلمان بإطلاق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع شركائه هذه المبادرة النوعية في مطار الملك فهد بعد تدشينها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض عام 2021 بهدف تحسين تجربة سفر الأشخاص ذوي الإعاقة عبر المطار.

وقال: "نتطلع الى تدشين المبادرة قريبًا – بمشيئة الله - في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لخدمة المسافرين من هذه الفئة"، مثمنًا سموه جهود الدولة - رعاها الله – وما تقدمه في سبيل تطوير الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعم العديد من المبادرات الوطنية الموجهة لخدمتهم.

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع: "تحرص أرامكو السعودية من خلال قسم المواطنة فيها، على الإسهام الفعّال في تنمية المجتمعات، وتمكين الإنسان عبر البرامج والمبادرات المتنوعة والمستدامة، ويتوافق إنشاء هذه الغرف الحسية، مع جهود توفير الفرص الداعمة للتكافل في مجتمعنا وبلادنا الحبيبة".

وأضاف الجامع: "نعتز بشراكة أرامكو السعودية مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة حيث إن هذا هو المشروع الثاني من نوعه الذي يخدم الاشخاص ذوي الإعاقة، ويُسهم في تمكينهم ودمجهم في المجتمع وتوفير البيئة الآمنة والشاملة التي تضمن تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وخدمتهم في جميع القطاعات".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، المهندس محمد بن علي الحسني، أن تدشين الغرفة الحسية في مطار الملك فهد الدولي يمثّل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمسافرين من الاشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام "مطارات الدمام" بتوفير بيئة سفر شاملة وملائمة لجميع فئات المجتمع.

وأوضحت مستشارة رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مديرة المشروع، الأستاذة خلود إبراهيم الشايع، أن هذه المبادرة ستعزز من فرص تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وستُسهم في تحسين تجربة سفرهم عبر المطار. وأضافت الشايع أن قرار التوسع فيها مع الشركاء في مطاري الملك فهد الدولي بالدمام والملك عبدالعزيز الدولي بجدة جاء بعد الأثر الإيجابي المرصود لهذه المبادرة على المسافرين ذوي الإعاقة وأسرهم عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال الأربع سنوات الماضية، موجهةً شكرها للأمير سلطان على دعمه ومتابعته الدائمة لتنفيذ المبادرة.

الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وشركة مطارات الرياض أسهمت في إنشاء "الغرفة الحسية" بمطار الملك خالد الدولي في الرياض عام 2021 والتي تُعد الأولى بمطارات الشرق الأوسط. وتهدف هذه الغرفة إلى تسهيل تجربة السفر للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ومساعدتهم على الاسترخاء وقضاء وقت ممتع في بيئة آمنة.