“ورود وذنوب” يقتحم ساحة المشاهدة ويستعدّ للتّألّق في “كان”

حافظت الحلقة الأولى من مسلسل “ورود وذنوب” الّذي يشارك في بطولته مراد يلدريم وجمري بايسال، على نسب مشاهدة مرتفعة مساء السّبت، محقّقة ٤.٢٠% في المجموع، رغم منافستها المباشرة مع مباراة تركيا وبلغاريا الّتي سجّلت ١١.٧٠ نقطة في نسب المشاهدة، هذا ما يؤكّد قوّة جذب المسلسل وإثارة فضول الجمهور منذ الحلقة الأولى.

تدور أحداث المسلسل حول قصّة حب غير متوقّعة تجمع بين عالمَين مختلفَين؛ سرحات رجل الأعمال النّاجح وزينب الفتاة الشّجاعة والصّريحة من الحيّ الفقير، في إطار مشوّق يمزج بين الدّراما والرّومنسيّة.

المسلسل من إنتاج NGM وتولّى إنتاجه ناظلي هيبتورك، ويعرض على قناة Kanal D.

ويشهد المسلسل حضور مراد يلدريم وجمري بايسال كوجوه تمثّل تركيا هذا العام في معرض Mipcom السّنويّ بمدينة كان الفرنسيّة، في خطوة تعكس الطّموح الدّوليّ للمسلسل، مع توقّعات بعقد عدّة اتفاقيّات مبيع وعروض في الشّرق الأوسط ودول أخرى.

ويُقام حفل خاصّ في Carlton Beach بمدينة كان يوم الثّلاثاء الرّابع عشر من أكتوبر، بعد عرض الإعلان التّرويجيّ للمسلسل، إذ سيستضيف النّجمَين مراد يلدريم وجمري بايسال الحفل، في حدث يُنتظر أن يعكس حجم الاهتمام الدّوليّ الكبير بـ”ورود وذنوب” ويعزّز من مكانته كأحد الأعمال التّركيّة الأكثر طموحًا وإثارة للجدل هذا الموسم.