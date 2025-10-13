الرسالة الأخيرة لـ ديان كيتون قبل رحيلها عن عمر تسعة وسبعين عامًا

خيم الحزن على عالم الفنّ بعد وفاة الممثّلة الحائزة جائزة الأوسكار ديان كيتون الّتي اشتهرت بأدوارها الأسطوريّة في أفلام Annie Hall وThe Godfather وSomething’s Gotta Give.

رحلت كيتون هذا الأسبوع عن عمر ناهز التسعة والسّبعين عامًا، تاركة وراءها مسيرة فنّيّة تمتدّ لأكثر من نصف قرن، تميّزت بالأناقة والاستقلاليّة والنّزاهة الّتي طبعت حياتها المهنيّة الطّويلة والنّاجحة.

قبل أيّام قليلة من وفاتها، نشرت كيتون آخر ما تبقّى من كلماتها للعالم: صورة مفعمة بالحياة تجمعها بكلبها الصغير “ريجي”، التقطتها وهي تبتسم ابتسامتها المميّزة تحت قبّعتها الشّهيرة. نشرت الصّورة عبر حسابها على إنستغرام احتفالًا بـ”اليوم الوطنيّ للحيوانات الأليفة”، وعلّقت عليها بعبارة بسيطة مليئة بالحبّ والبهجة: “عيد حيوانات أليفة سعيد!”

اليوم يبدو هذا المنشور بمثابة وداعٍ مؤثّر من فنانة عاشت حياتها ببساطة وضحك وكرامة، واستمتعت بتفاصيلها الصّغيرة.

نذكر أنّ كيتون بدت “سعيدة وبصحّة جيّدة” في الصّور الّتي التُقطت لها قبل أيّام قليلة من وفاتها. وقد غمرت حساباتها موجة من رسائل الصّدمة والحبّ من جمهورها وأصدقائها الّذين تذكّروا حيويّتها وابتسامتها الدّائمة حتى آخر ظهور لها.

لم يُكشف بعد عن سبب الوفاة، لكن المقرّبين منها أكّدوا أنّ رحيلها جاء مفاجئًا للجميع.