تكنولوجيا: تسريب تفاصيل إطلاق شريحة Apple M5 مع أجهزة MacBook Pro 14 و iPad Pro و Vision Pro الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة تفاصيل كاملة عن أجهزة ماك القادمة بمعالجات Apple M5، حيث أشارت التقارير إلى أن أبل تستعد لتحديث جهاز MacBook Pro الأساسي قبل نهاية الشهر ليحل محل النسخة الحالية المزودة بشريحة M4. في المقابل، من المتوقع أن تصل الإصدارات الأعلى من MacBook Pro و MacBook Air خلال ربيع 2026.

وبحسب المحلل مارك غورمان، تستعد أبل لإطلاق ثلاثة أجهزة مدعومة بشريحة M5 في وقت مبكر من هذا الأسبوع، من بينها MacBook Pro 14 الجديد.

وأوضح في نشرته الإخبارية Power On أن أجهزة iPad Pro المحدثة، إلى جانب الإصدار الثاني من نظارة Vision Pro، ستصل في نفس الفترة، بعد أن ظهرت تفاصيلها في تسريبات سابقة هذا الشهر.

ورغم أنه لم يُحدد موعد الإطلاق بدقة، إلا أن غورمان يتوقع أن تكشف أبل عن الأجهزة الثلاثة عبر بيانات صحفية بدلًا من إقامة حدث خاص.

ومن غير المرجح أن تُعلن الشركة عن الأجهزة يوم غدٍ بسبب تزامنه مع عطلة Columbus Day في الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن الإعلان الرسمي سيحدث في منتصف الأسبوع.

