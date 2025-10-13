شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مطار عدن الدولي يبارك للقيادة السياسية وعمال وموظفو المطار بذكرى عيد أكتوبر المجيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

بعث الأستاذ هيثم جابر، مدير عام مطار عدن الدولي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، وإلى كافة عمال وموظفي مطار عدن الدولي وكافة الجهات العاملة والمنتدبة، بمناسبة الذكرى الـ 62 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.

وأشار جابر إلى أن هذا اليوم التاريخي سيبقى راسخاً في عقول ووجدان الأجيال، حيث انطلقت شرارة الثورة من جبال ردفان الشامخة، وتمكن الثوار الأحرار من طرد المستعمر وإعلان الحرية، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة والفداء دفاعاً عن كرامة الوطن وسيادته.

وأكد مدير المطار أن مسؤولية كبيرة تقع اليوم على عاتق شباب وقيادات الجنوب للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات القوات المسلحة الجنوبية ودماء الشهداء الطاهرة.

ودعا إلى ضرورة العمل صفاً واحداً خلف القيادة الجنوبية وتعزيز قيم التصالح والتسامح، مؤكداً أن نهضة الوطن وتقدمه لن تتحقق إلا بتكاتف جميع أبنائه.

وفي الختام، تقدم الأستاذ هيثم جابر بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع العمال و الموظفين وكافة الجهات العاملة والمنتدبة في مطار عدن الدولي، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنياً للوطن دوام العزة والتقدم والازدهار، وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار كافة ربوع الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى وقد تحقق للجميع ما يصبون إليه،

وكل عام والجميع بخير

#علاقات_وإعلام_المطار