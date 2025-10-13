انت الان تتابع خبر بالصور.. السوداني يلتقي ترامب على هامش قمة شرم الشيخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان قد أجرى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، سلسلة لقاءات مع عدد من الملوك، والرؤساء، ورؤساء الحكومات، وكذلك لقاؤه الأمينين العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.وجاءت هذه اللقاءات، على هامش مشاركة السوداني في مؤتمر شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، بشأن الأوضاع في غزّة.