لحظات مليئة بالبهجة.. نجلاء بدر تحتفل بيوم ميلادها وسط النجوم والمشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - في أجواءٍ مفعمة بالبهجة والفرحة، احتفلت النجمة نجلاء بدر بيوم ميلادها، وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركتها هذه المناسبة الخاصة.

لحظات لا تنسى

سكرين شوت من ستوري حساب نجلاء بدر على إنستغرام

سكرين شوت من ستوري حساب نجلاء بدر على إنستغرام

"أزمة ثقة" أحدث الأعمال الدرامية لـ نجلاء بدر

ومن جانبها، وثقت الفنانة نجلاء بدر، أجواء الاحتفال بيوم ميلادها، بمجموعة صور ومقاطع فيديو قصيرة، نشرتها عبر "الاستوري" الخاص بحسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهرت في لحظات مليئة بالفرح والبهجة وسط أصدقائها من الوسط الفني.عُرض مؤخراً للنجمة نجلاء بدر، مسلسل " أزمة ثقة"، وظهرت خلال أحداثه بشخصية "علا"، وتمكنت من تجسيدها بأداء لافت نال إعجاب جمهور الدراما والنقاد على حدٍ سواء.

وتدور قصة المسلسل في أجواء من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأساً على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضٍ مليء بالصراعات، خصوصاً تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء. ويجد أفراد العائلة أنفسهم أمام اختبار حقيقي لقوة الروابط التي تجمعهم، في ظل حالة من الشك وانعدام الثقة التي تهدد بتفككهم

وشارك في بطولته بجانب نجلاء بدر، عدد آخر من الفنانين، وهم هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، عبير منير وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

يمكنكم قراءة... نجلاء بدر تكشف عن معاناتها مع حقن الفيلر وتجربتها في "أزمة ثقة"

تواجد في رمضان الماضي

جدير يالذكر، أن الفنانةكان لها تواجد في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "لحظة"، إذ ظهرت خلال أحداثه شخصية "آسيا"، وهي شخصية معقدة تتسم بالتناقض، فهي أم غير مهتمة بأبنائها وتعيش نزواتها ورغباتها الذاتية، وفي نفس الوقت هي الأخت الكبرى التي تسعى للسيطرة على شقيقها وعلاقاته، وتتظاهر بالبراءة واللطف بينما تُفسد حياة من حولها. أثار أداء نجلاء بدر في هذه الشخصية جدلًا واسعًا واهتمامًا كبيرًا من الجمهور بسبب براعتها في تجسيد صراعاتها الداخلية ومهارتها في إظهار الطبقات المتعددة للشخصية.

وشاركت في بطولته إلى جانب: أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، خالد منصور، جلا هشام، أيسل رمزي، بتول الحداد، أحمد الشامي، عماد رشاد، بسنت حاتم، ملك بدوي، كريم صبحي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».