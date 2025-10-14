حماس قتلت 32 فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: تسعى حماس إلى إعادة تأكيد وجودها في غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل في حملة قمع ضد الجماعات التي حاولت مقاومة قبضتها القوية على القطاع.

وأعادت حركة حماس، التي ضعفت بشدة على يد جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب، أعضاءها تدريجيا إلى شوارع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار يوم الجمعة، وتتحرك بحذر في حالة انهياره فجأة، وفقا لمصدرين أمنيين في القطاع.

يوم الاثنين، ووفقاً لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" فقد نشرت حماس عناصر من جناحها العسكري، كتائب القسام، لتحرير آخر الرهائن الأحياء الذين اختطفوا من إسرائيل قبل أكثر من عامين.

وكان ذلك تذكيرًا بأحد التحديات الرئيسية التي تواجه جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن غزة، حيث تطالب الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى عديدة بنزع سلاح حماس.

وأظهرت لقطات لرويترز عشرات من عناصر حماس يصطفون في مستشفى بجنوب غزة، وكان أحدهم يرتدي رقعة على الكتف تشير إلى أنه عضو في "وحدة الظل" النخبوية التي تقول مصادر حماس إنها كانت مكلفة بحراسة الرهائن.

وقال أحد المصادر في غزة، وهو مسؤول أمني، إن قوات حماس قتلت منذ وقف إطلاق النار 32 عضوا من "عصابة تابعة لعائلة في مدينة غزة"، فيما قتل أيضا ستة من أفرادها.

اعدامات في الشوارع

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عددًا من المسلحين الملثمين، بعضهم يرتدي عصابات رأس خضراء تُشبه تلك التي يرتديها عناصر حماس، وهم يطلقون النار من أسلحة رشاشة على ما لا يقل عن سبعة رجال بعد إجبارهم على الركوع في الشارع.

وحددت المنشورات أن الفيديو صُور في غزة يوم الاثنين. وهتف المتفرجون المدنيون "الله أكبر"، ووصفوا القتلى بـ"المتعاونين". ولم تتمكن رويترز من التحقق فورًا من أحداث الفيديو أو تاريخه أو مكانه. ولم يصدر أي رد فوري من حماس.

في الشهر الماضي، أعلنت السلطات التي تقودها حماس إعدام ثلاثة رجال متهمين بالتعاون مع إسرائيل. وتم تداول فيديو عملية الإعدام العلنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

دور الشرطة المؤقت؟

تتوقع خطة ترامب إبعاد حماس عن السلطة في غزة منزوعة السلاح، تديرها لجنة فلسطينية بإشراف دولي. وتدعو الخطة إلى نشر بعثة دولية لتحقيق الاستقرار، مهمتها تدريب ودعم قوة شرطة فلسطينية. لكن ترامب، أثناء حديثه أثناء توجهه إلى الشرق الأوسط، أشار إلى أن حماس حصلت على الضوء الأخضر المؤقت لمراقبة غزة.

وقال ردا على سؤال أحد الصحافيين حول التقارير التي تفيد بأن حماس تطلق النار على منافسيها وتؤسس نفسها كقوة شرطة: "إنهم يريدون وقف المشاكل، وكانوا منفتحين بشأن ذلك، وقد منحناهم الموافقة لفترة من الزمن".

وبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قال إسماعيل الثوابتة، رئيس مكتب الإعلام الحكومي لحماس في غزة، لرويترز إن الحركة لن تسمح بوجود فراغ أمني، وإنها ستحافظ على السلامة العامة والممتلكات.

استبعدت حماس أي نقاش حول ترسانتها، مؤكدةً استعدادها لتسليم أسلحتها للدولة الفلسطينية المستقبلية. وأكدت الحركة أنها لا تسعى إلى أي دور في الهيئة الحاكمة المستقبلية لغزة، ولكن هذا يجب أن يتم بموافقة الفلسطينيين دون أي سيطرة خارجية.

الصراع الداخلي مع العشائر والعائلات

ومع استمرار الحرب، واجهت حماس، التي تضاءلت قوتها، تحديات داخلية متزايدة لسيطرتها على غزة من جانب جماعات كانت على خلاف معها منذ فترة طويلة، وغالبا ما كانت تنتمي إلى العشائر.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في وقت سابق من هذا العام إن إسرائيل تقوم بتسليح الفصائل المعارضة لحماس، دون تحديدها. وفي مدينة غزة، قال سكان ومصادر في حماس إن حماس خاضت معظم المعارك ضد عشيرة دغمش.

ولم يحدد المسؤول الأمني ​​هوية "العصابة" التي تم استهدافها في مدينة غزة، كما لم يذكر ما إذا كان يشتبه في أنها تتلقى دعما من إسرائيل.

وأبرز زعماء العشائر المناهضين لحماس هو ياسر أبو شباب، الذي يتمركز في منطقة رفح ـ وهي المنطقة التي لم تنسحب منها إسرائيل بعد.

أفاد مصدر مقرب من أبو الشباب لرويترز في وقت سابق من هذا العام أن جماعته جندت مئات المقاتلين، بفضل رواتبهم السخية . وتصفه حماس بالعمالة لإسرائيل، وهو ما ينفيه.

وقال مسؤول أمني في غزة إنه إلى جانب الاشتباكات في مدينة غزة، قتلت قوات أمن حماس "الساعد الأيمن" لأبو الشباب، وتجري جهود لقتل أبو الشباب نفسه.

لم يُجب أبو الشباب فورًا على أسئلة حول تصريحات المسؤول. ولم يتسن لرويترز التحقق فورًا من صحة مزاعم مقتل مساعده.

وفي رسالة بالفيديو يوم الأحد، سخر حسام الأسطل، وهو شخصية أخرى معادية لحماس ومقرها خان يونس، من الحركة قائلا إنه بمجرد تسليمها الرهائن فإن دورها وحكمها في غزة سينتهي.

قالت المحللة الفلسطينية ريهام عودة إن إجراءات حماس تهدف إلى ردع الجماعات التي تعاونت مع إسرائيل. وأضافت أن حماس تهدف أيضًا إلى إظهار أن ضباطها الأمنيين يجب أن يكونوا جزءًا من الحكومة الجديدة، رغم أن إسرائيل سترفض ذلك.