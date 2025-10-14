من باريس إلى ذكريات الراحلة ديانا… الأمير هاري يعيش لحظات ألم جديدة بسبب ميغان

كشف مصدر مقرّب من دوق ساسكس لمجلّة PEOPLE أنّ الأمير هاري سيبقى دائمًا يحمي زوجته وعائلته من الرّوايات الإعلاميّة الّتي يعتبرها سلبيّة وموجّهة بأجندات خفيّة.

وذكرت المجلّة أنّ الأمير هاري شعر بـ”الجرح والانزعاج” بعد الهجوم الذي تعرّضت له زوجته ميغان ماركل إثر رحلتها الأخيرة إلى باريس.

فخلال حضورها أسبوع الموضة في باريس مطلع هذا الشّهر، نشرت دوقة ساسكس مقطع فيديو على “إنستغرام” ظهرت فيه وهي تستقلّ سيّارة تتجوّل بها في شوارع العاصمة الفرنسيّة وقد رفعت قدميها على المقعد. إلا أنّ بعض المنتقدين اعتبروا هذا المشهد “غير لائق”، مشيرين إلى أنّها كانت قريبة من نفق Pont d’Alma، حيث لقيت والدة هاري، الأميرة ديانا، حتفها المأسويّ عام ١٩٩٧ عن عمر ستّة وثلاثين عامًا.

لكنّ أصدقاءً مقرّبين من الزّوجين قالوا لصحيفة The Daily Mail إنّ هذا الادّعاء “مبالغ فيه للغاية”، مؤكّدين أنّ ميغان لم تمرّ حتى بالقرب من النّفق، وأنّ هاري شعر بالإحباط من ردود الفعل القاسية.

وجاء في أحد المصادر: “شعر هاري بالألم والانزعاج. لقد استُخدم موت ديانا كوسيلة لمهاجمة زوجته. [ميغان] لم تمرّ حتّى بالقرب من النّفق. الأمر برمّته نكتة، لكنّها ليست نكتة مضحكة بالنّسبة لهاري”.

وأضاف المصدر: “لقد شعر بالحزن، لكنّ الأمر المحزن أكثر أنّه لم يُفاجأ كثيرًا. كان أكثر استسلامًا للواقع من كونه مصدومًا”.

وشدّد مصدر آخر مقرّب من الدّوق على أنّ “الأمير هاري سيواصل حماية زوجته وعائلته من الرّوايات الإعلاميّة غير العادلة والمليئة بالسلبية والأجندات الخفيّة”.

كانت ميغان، البالغة من العمر أربعة وأربعين عامًا، قد شاركت في عرض دار بالنسياغا (Balenciaga) في الرّابع من أكتوبر، دعمًا للمصمّم الجديد للدّار بييرباولو بيتشولي، وذلك في أول ظهور لها خلال أسبوع الموضة في باريس.

يُذكر أنّ الأمير هاري، البالغ من العمر واحدًا وأربعين عامًا، كان قد تحدّث في مذكّراته “الاحتياطيّ” (Spare) عن مروره بالنّفق نفسه عام ٢٠٠٧ خلال كأس العالم للرّغبي في باريس، وكتب: “كانت فكرة سيّئة جدًّا. كنت أبحث عن الإغلاق، لكنّني وجدت الحزن. حينها فقط أيقنت أنّ أمي رحلت فعلًا… إلى الأبد.”

ورغم أنّ ميغان لم تلتقِ والدة زوجها أبدًا، فإنّ الأمير هاري تحدّث في أكثر من مناسبة عن التّشابه الكبير بينهما.

ففي مقابلة أجرتها ميغان في برنامج The Jamie Kern Lima Show في أبريل الماضي، استُعيد تصريح لهاري قال فيه:

“الكثير من صفات ميغان يشبه أمّي… تمتلك التّعاطف نفسه، والثّقة نفسها، والدفء نفسه.”

وردّت ميغان بابتسامة: “هذا جميل جدًّا. كنت أتمنّى لو أتيح لي لقاؤها.”

أخبار ذات صلة: غضب عارم بعد فيديو “صادم” لميغان ماركل قرب موقع وفاة الأميرة ديانا