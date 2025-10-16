الصين تطلق أقماراً اصطناعية خاصة بالإنترنت

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت الصين، اليوم الخميس، صاروخاً حاملاً طراز "لونج مارش8- أيه"، مرسلاً مجموعة من الأقمار الاصطناعية الخاصة بالإنترنت إلى الفضاء.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن الصاروخ أطلق من مقاطعة هاينان الجزرية بجنوب البلاد.

وانطلق الصاروخ تمام الساعة 09:33 صباحاً من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان، ونجح في وضع الحمولة - وهي المجموعة الـ12 من الأقمار الاصطناعية للإنترنت منخفضة المدار - في المدار المحدد مسبقاً.

جدير بالذكر أن برنامج الفضاء الصيني شهد توسعاً سريعاً خلال الأعوام الأخيرة، حيث قام بإنجازات مثل إنشاء محطة تيانجونج الفضائية، وخطط لهبوط مأهول على القمر بحلول عام 2030.