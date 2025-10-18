قتلى وجرحى بهجوم إسرائيلي استهدف مركبة تقل نازحين بغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، سقوط ضحايا وجرحى جرّاء هجوم إسرائيلي استهدف مركبة تقل نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان، أن إسرائيل قصفت حافلة صغيرة كانت تقل 10 أشخاص في منطقة الزيتون، مضيفاً أن أفراده نجحوا في إنقاذ فتى مصاب.

وأضاف: أن «مصير بقية ركاب الحافلة ما زال مجهولاً ويجري التنسيق مع الجهات الدولية المختصة للوصول إلى موقع الاستهداف».

وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بوضع علامات توضيحية على ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي انسحب إليه بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقال كاتس بتدوينة على منصة «إكس»: «بموجب تعليماتي، بدأ الجيش الإسرائيلي بوضع علامات على الخط الأصفر والذي يغطي أكثر من 50% من قطاع غزة». وأشار إلى أن «وضع العلامات الخاصة مستمر لتحديد بوضوح مكان خط الانسحاب الإسرائيلي».