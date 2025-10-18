المستشار الألماني: أوكرانيا تحتاج إلى خطة سلام

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة شركائه الأوروبيين عن لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ووصف المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس اجتماع ترامب وزيلينسكي بأنه "بناء" بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بما في ذلك المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ورحب ميرتس وغيره من القادة الأوروبيين "بالتعاون الوثيق عبر المحيط الأطلسي" وشددوا على الحاجة الملحة إلى بذل الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا.

وقال ميرتس بعد الاتصال إن "أوكرانيا تحتاج الآن إلى خطة سلام". ووفقا لبيان من الحكومة الألمانية، تعهد الشركاء الأوروبيون بتعزيز الدعم لأوكرانيا.

وأضاف ميرتس أن "فولوديمير زيلينسكي يحظى بدعم كامل من ألمانيا وأصدقائنا الأوروبيين على الطريق إلى السلام"، مضيفا أن التنسيق قد تم بعد اجتماع زيلينسكي مع ترامب وسيتم مراقبة الخطوات التالية عن كثب.