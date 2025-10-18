بطولة إنكلترا: نوتنغهام يقيل مدربه بوستيكوغلو بعد الخسارة أمام تشلسي

الرياص - اسماء السيد - لندن : أقال نوتنغهام فوريست مدربه الاسترالي أنج بوستيكوغلو مباشرة بعد الخسارة أمام تشلسي 0 3 السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وبرر نوتنغهام الذي يحتل المركز السابع عشر في "بريميرليغ"، في بيان أن "سلسلة من النتائج والأداء المخيب للآمال" خلف إقالة المدرب الأسترالي "بأثر فوري".

ولم يحقق بوستيكوغلو الذي تسلم مهامه قبل شهر و9 أيام أي فوز بعد ثماني مباريات في جميع المسابقات.

وتابع "لن يُدلي النادي بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي".

وكان مالك نوتنغهام اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس غادر مقعده بعد الهدف الثاني للضيوف على ملعب "سيتي غراند"، قبل أن يتم تأكيد اقالة بوستيكوغلو مدرب توتنهام السابق بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

وعُيّن بوستيكوغلو في 9 أيلول/سبتمبر بعد اقالته من تدريب توتنهام رغم قيادته للفوز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إلّا انه دفع غاليا ثمن تراجعه في الدوري.