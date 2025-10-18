صيحات جمالية اعتمدتها النجمات ومدونات الموضة خلال أسبوع الأزياء في الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - في كل موسم، تفتح عاصمة الأناقة أبوابها لعروض تحمل بين طياتها الكثير من الإبداع والجمال، ويأتي أسبوع الرياض للأزياء 2025 ليكون منصة استثنائية تحتفي بالفن والذوق الراقي، هذا الحدث لا يعد مجرد عروض للأزياء، بل هو تجربة بصرية متكاملة تنسج تفاصيلها بعناية لتبرز روح الموضة الحديثة. الألوان، الإضاءة، التصاميم، وحضور الجمال المميز، كلها عناصر تتداخل لتخلق مشهداً متوهجاً ينبض بالحياة.

في هذا الأسبوع، تتلاقى الرؤى الفنية مع الأذواق المتنوعة لتقديم مزيج يجمع بين التراث والابتكار، وبين الأصالة والحداثة، كل عرض يحمل رسالة جمالية خاصة، تروي حكاية المصممين وتجسد إبداعهم بأسلوب يليق بمكانة الرياض كوجهة عالمية للأناقة، ما يميز هذا الحدث أنه يسلط الضوء على تفاصيل دقيقة تصنع الفرق وتمنح كل عرض طابعه الخاص.

هذه الإطلالات لم تكن مجرد تفاصيل جمالية عابرة، بل جاءت لتعكس هوية العرض وروحه، وتبرز الجانب الفني الذي يجعل من الموضة تجربة متكاملة تجمع بين التصميم، الشعر، والمكياج في لوحة واحدة. في كل عرض، تألقت مدونات الموضة والنجمات بأسلوب خاص يليق بروح الرياض كعاصمة للذوق الراقي والإبداع العصري.

يارا النملة لمسة أنثوية راقية من وحي الألوان الطبيعية

يارا النملة في أحد عروض أسبوع الأزياء في الرياض- تصوير عتاب نور خاص لسيدتي

تألقت مدونة الموضة يارا النملة بمكياج هادئ بدرجات البيج يعكس نعومة ملامحها، جاءت ظلال العيون بلون بيج ناعم مع ماسكرا بارزة وبلاشر مشمشي يضفي دفئاً على الوجنتين. واكتملت الإطلالة بأحمر شفاه مشمشي داكن ولامع مع تسريحة شعر جانبية مغطاة بطرحة شيفون بنية أنيقة.

كما ظهرت يارا بإطلالة أخرى أنيقة تميزت برموش طويلة وكثيفة تبرز جمال عينيها، مع بلاشر واضح يضفي إشراقة على الوجنتين، اختارت أحمر شفاه زهرياً داكناً يمنح ملامحها دفئاً وجاذبية، أما شعرها فجاء ملموماً بفرق وسطي، ومغطى بطرحة شيفون بنية تضفي لمسة أنثوية محافظة وفاخرة.

العنود بدر بمكياج سموكي أنيق وتسريحة كلاسيكية راقية

ظهرت مدونة الموضة العنود بدر بإطلالة قوية تجمع بين الجاذبية والرقي، تألقت بمكياج سموكي بني مع كحل أسود وسحبة بسيطة للعيون منحتها نظرة حادة وساحرة، أما الشعر فجاء ملموماً للخلف بذيل حصان مرتفع زاد من فخامة الإطلالة.

زينب البلوشي بكحل قوي وتسريحة كلاسيكية أنيقة

جاءت إطلالة زينب البلوشي لافتة بمكياج عيون بارز يحيطها الكحل الأسود ويبرز جمال نظراتها، مع رموش طويلة كثيفة تزيد من درامية الإطلالة، أما الشفاه فزينت بأحمر برونزي داكن يضفي لمسة فخمة، واكتملت الإطلالة بتسريحة الكعكة العالية مع خصلة منسدلة على منتصف الجبهة بأسلوب أنثوي راقٍ.

سيلين عبدالله أنوثة ناعمة ولمسة رومانسية جذابة

أطلت سيلين عبد الله بمكياج سموكي ناعم يركز على زوايا العين الخارجية مع رموش كثيفة تمنح نظراتها عمقاً وسحراً، تميزت وجنتاها ببلاشر زهري واضح وأحمر شفاه زهري لامع يضفي إشراقة أنثوية، أما شعرها فجاء ويفي منسدلاً على الظهر والأكتاف مع غرة جانبية تنسدل برقة على الوجه.