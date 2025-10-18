صيحات جمالية اعتمدتها النجمات ومدونات الموضة خلال أسبوع الأزياء في الرياض

- 1/3
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - في كل موسم، تفتح عاصمة الأناقة أبوابها لعروض تحمل بين طياتها الكثير من الإبداع والجمال، ويأتي أسبوع الرياض للأزياء 2025 ليكون منصة استثنائية تحتفي بالفن والذوق الراقي، هذا الحدث لا يعد مجرد عروض للأزياء، بل هو تجربة بصرية متكاملة تنسج تفاصيلها بعناية لتبرز روح الموضة الحديثة. الألوان، الإضاءة، التصاميم، وحضور الجمال المميز، كلها عناصر تتداخل لتخلق مشهداً متوهجاً ينبض بالحياة.
في هذا الأسبوع، تتلاقى الرؤى الفنية مع الأذواق المتنوعة لتقديم مزيج يجمع بين التراث والابتكار، وبين الأصالة والحداثة، كل عرض يحمل رسالة جمالية خاصة، تروي حكاية المصممين وتجسد إبداعهم بأسلوب يليق بمكانة الرياض كوجهة عالمية للأناقة، ما يميز هذا الحدث أنه يسلط الضوء على تفاصيل دقيقة تصنع الفرق وتمنح كل عرض طابعه الخاص.
هذه الإطلالات لم تكن مجرد تفاصيل جمالية عابرة، بل جاءت لتعكس هوية العرض وروحه، وتبرز الجانب الفني الذي يجعل من الموضة تجربة متكاملة تجمع بين التصميم، الشعر، والمكياج في لوحة واحدة. في كل عرض، تألقت مدونات الموضة والنجمات بأسلوب خاص يليق بروح الرياض كعاصمة للذوق الراقي والإبداع العصري.
يارا النملة لمسة أنثوية راقية من وحي الألوان الطبيعية
تألقت مدونة الموضة يارا النملة بمكياج هادئ بدرجات البيج يعكس نعومة ملامحها، جاءت ظلال العيون بلون بيج ناعم مع ماسكرا بارزة وبلاشر مشمشي يضفي دفئاً على الوجنتين. واكتملت الإطلالة بأحمر شفاه مشمشي داكن ولامع مع تسريحة شعر جانبية مغطاة بطرحة شيفون بنية أنيقة.
كما ظهرت يارا بإطلالة أخرى أنيقة تميزت برموش طويلة وكثيفة تبرز جمال عينيها، مع بلاشر واضح يضفي إشراقة على الوجنتين، اختارت أحمر شفاه زهرياً داكناً يمنح ملامحها دفئاً وجاذبية، أما شعرها فجاء ملموماً بفرق وسطي، ومغطى بطرحة شيفون بنية تضفي لمسة أنثوية محافظة وفاخرة.
العنود بدر بمكياج سموكي أنيق وتسريحة كلاسيكية راقية
ظهرت مدونة الموضة العنود بدر بإطلالة قوية تجمع بين الجاذبية والرقي، تألقت بمكياج سموكي بني مع كحل أسود وسحبة بسيطة للعيون منحتها نظرة حادة وساحرة، أما الشعر فجاء ملموماً للخلف بذيل حصان مرتفع زاد من فخامة الإطلالة.
زينب البلوشي بكحل قوي وتسريحة كلاسيكية أنيقة
جاءت إطلالة زينب البلوشي لافتة بمكياج عيون بارز يحيطها الكحل الأسود ويبرز جمال نظراتها، مع رموش طويلة كثيفة تزيد من درامية الإطلالة، أما الشفاه فزينت بأحمر برونزي داكن يضفي لمسة فخمة، واكتملت الإطلالة بتسريحة الكعكة العالية مع خصلة منسدلة على منتصف الجبهة بأسلوب أنثوي راقٍ.
سيلين عبدالله أنوثة ناعمة ولمسة رومانسية جذابة
أطلت سيلين عبد الله بمكياج سموكي ناعم يركز على زوايا العين الخارجية مع رموش كثيفة تمنح نظراتها عمقاً وسحراً، تميزت وجنتاها ببلاشر زهري واضح وأحمر شفاه زهري لامع يضفي إشراقة أنثوية، أما شعرها فجاء ويفي منسدلاً على الظهر والأكتاف مع غرة جانبية تنسدل برقة على الوجه.
روان العمرو لمسة درامية راقية تلفت الأنظار
أما الممثلة روان العمرو فجاءت بإطلالة آسرة جمعت بين الجرأة والأنوثة، رسمت عينيها بسحبة أيلاينر أسود مع ماسكرا كثيفة، وزينتهما بشريط تل ناعم يغطي العيون، وينتهي بفيونكة سوداء كبيرة خلف الشعر، اكتملت الإطلالة بشعر ويفي منسدل على الأكتاف مع فرق جانبي ولمة خلف الأذن، وأحمر شفاه أحمر فاتح لامع يضفي لمسة كلاسيكية ساحرة.
روان الطويرقي سموكي جذاب وتسريحة عصرية أنيقة
كما ظهرت الممثلة روان الطويرقي بإطلالة لافتة بمكياج سموكي بني مع سحبة عيون عريضة ورموش كثيفة تبرز نظراتها بعمق وجاذبية، اختارت أحمر شفاه نيود لامعاً يمنح الإطلالة توازناً ناعماً، أما شعرها فجاء بفرق وسطي مع خصلتين جانبيتين، بينما رفع الجزء العلوي على شكل بومبيه أنيق مع انسدال باقي الشعر على الظهر.
فاي بيرايا بمكياج برونزي ناعم وتسريحة عفوية جذابة
شاركت الممثلة التايلاندية فاي بيرايا Faye Peraya بإطلالة ناعمة وراقية، حيث اعتمدت رسمة أيلاينر بسحبة جانبية مع رموش كثيفة وظلال عيون برونزية تحيط العينين وتبرز دفئها. أما الشفاه فزيّنتها بأحمر برونزي لامع يعزز الطابع الأنثوي للإطلالة، وجاءت تسريحة شعرها بلمة فوضوية أنيقة مع فرق جانبي وغرة ويفي تنسدل برقة على جانب الوجه.
فوز الفهد بأناقة كلاسيكية بلمسات ناعمة
ظهرت فوز الفهد بإطلالة أنيقة تميزت بظلال عيون بيج ناعمة مع كحل بارز أعلى العينين، ورموش طويلة تمنح نظرتها عمقاً وجاذبية، اختارت أحمر شفاه بيج فاتحاً لامعاً محدداً باللون البني لإبراز الشفاه بأسلوب راقٍ، أما تسريحة الشعر فجاءت ملمومة بسحبات جانبية ناعمة مع شينيون خفيف من الخلف يعكس لمسة كلاسيكية راقية.
ديما الأسدي بجمال طبيعي بإطلالة ناعمة وراقية
تألقت ديما الأسدي بمكياج نيود ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، مع كحل رفيع على الجفون العلوية فقط وظلال نيود هادئة تعزز إشراقة العين، اختارت أحمر شفاه نيودْ متناغماً مع المكياج لمنح الإطلالة طابعاً راقياً وبسيطاً، أما شعرها فجاء منسدلاً بتموجات ويفي عريضة مع فرق وسطي وغرة طويلة منسدلة على جانبي الوجه بأسلوب أنثوي ناعم.
زارا البلوشي بإطلالة ناعمة بأنوثة كلاسيكية مميزة
ظهرت زارا البلوشي بتسريحة نصف رفعة أنيقة مع انسدال شعرها الويفي على الكتفين والظهر بأسلوب أنثوي راقٍ، برزت عيناها بسحبة عيون طويلة ورموش كثيفة تضيف لمسة درامية ناعمة، واكتملت الإطلالة ببلاشر زهري واضح وليب غلوس زهري بسيط يمنح الشفاه لمعة طبيعية جذابة.
خلال أسبوع الأزياء في الرياض، أثبتت الإطلالات الجمالية أنها ليست مجرد تفاصيل مكملة للأزياء، بل عنصر أساسي في رسم هوية العرض وإبراز سحره، من الرموش الكثيفة إلى اللمسات النيود الناعمة، ومن تسريحات الشعر الكلاسيكية إلى العصرية، تميزت النجمات والمدونات بتنوع أساليبهن، فكان لكل واحدة منهن طابعها الخاص وبصمتها المتألقة على السجادة، هذه اللوحات الجمالية أكدت أن الموضة لا تكتمل إلا بجمال متكامل يجمع بين الأناقة، الجرأة، والأنوثة.