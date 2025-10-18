بعد 30 عامًا على عرضه.. اتجاه لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

عمر رياض: هناك مساعٍ حقيقية لتقديم جزء ثانٍ

كواليس خروج فكرة الجزء الثاني من المسلسل

عمر محمد رياض: المشروع لازال في مرحلة القراءة

عمر محمد رياض - الصورة من حسابه على فيسبوك

هل تُشارك عبلة كامل في الجزء الثاني؟

محمد رياض يكشف عن تصميم جديد من أحد المعجبين

مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - يُعد مسلسلالذي عُرض قبل نحو 30 عامًا، واحدًا من أبرز المسلسلات الكلاسيكية المصرية، التي حظيت بنجاحٍ استثنائي وارتبط بها الجمهور، ولازالت تتمتع بفرص مشاهدة حتى الحين، لذا كان الأمر دافعًا قويًا لإحدى جهات الإنتاج، للتفكير في تقديم جزءٍ ثانٍ من هذا المشروع الدرامي، برؤية جديدة ومعاصرة.الفنان الشاب، نجل الفنان محمد رياض، والذي كان أحد نجوم الجزء الأول من المسلسل، كشف لـ"الخليج 365" عن وجود مساعٍ حقيقية في الوقت الراهن لتقديم جزء جديد من، حيث إنّ المشروع لازال في خطواته الأولى، ولم يتحدد بعد موعد تصويره أو طاقم العمل، ومن المُقرر الإعلان عن ملامح العمل برمته فور اكتمال الرؤية بشكلٍ نهائي.وكشف عمر رياض، كواليس خروج الفكرة إلى النور، بعد مرور 30 عامًا على الجزء الأول، موضحًا أنّ الأمر طُرح عليه وكذلك والده محمد رياض من قِبل أحد صًنّاع الفن مؤخرًا، وكان هناك حماسًا شديدًا للفكرة، خصوصًا وأنّ المسلسل لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، لافتًا إلى أنّ: "فريق العمل لازال في مرحلة القراءة حتى الآن".وتشهد تلك الفترة، مرحلة قراءة وتطوير فكرة الجزء الثاني من المسلسل، لاسيما وأنه سيُقدم رؤية جديدة ومعاصرة، لذا سيعتمد على "فريق عمل جديد، وكذلك وجوه فنية جديدة"، حيث لم يتحدد بعد الاستقرار على الأسماء المُشاركة.وحول إمكانية عودة الفنانة عبلة كامل إلى جمهورها من جديد من خلال المسلسل، حتى وإنّ اقتصر الأمر على ظهورها كضيفة شرف، قال عمر محمد رياض، إنّ الأمر لم يُحسم حتى الآن، إلا أنه يتمنى مشاركتها في العمل.وكان الفنان محمد رياض، قد نشر تصميمًا جديدًا لمسلسل "لن أعيش في جلباب"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، منذ ساعاتٍ قليلة، من قِبل أحد المُعجبين، وعلق عليه بقوله: "عجبتني قوي بشكر جدا اللي عملها".

مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، يعتبر من كلاسكيات الدراما المصرية وتم عرضه لأول مرة سنة 1996 وحتى الآن يتم عرضه عبر القنوات الفضائية، وشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم نور الشريف، عبلة كامل، ناهد رشدي، محمد رياض، وفاء صادق، حنان ترك، منال سلامة، وعدد آخر من الفنانين، قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، ومن إخراج أحمد توفيق.

تدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة لعبد الغفور البرعي (نور الشريف) بداية من وكالة الحاج إبراهيم سردينة (عبد الرحمن أبو زهرة) إلى أن يصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة، أثناء ذلك يكون قد أعجب بفاطمة (عبلة كامل) بائعة الكشري، التي تبادله الإعجاب، تمر الأيام ويتزوج من فاطمة وينجب ولده عبد الوهاب (محمد رياض)، وأربع فتيات (سنية، وبهيرة، ونفيسة، ونظيرة)، وعلى الرغم من توافر مقومات السعادة في حياة عبد الغفور البرعي، فإنه عانى من ابتعاد ولده الوحيد عنه، وإصرار عبد الوهاب على بناء عالم خاص جداً بعيداً عن والده ونفوذه.

