تابع ضجّة الممنوعات في تركيا: نجوم متورّطون وآخرون يخرجون “أنقياء” من التّحقيقات… وهذه هي الأسماء

بعد أسبوع من الجدل الّذي اجتاح وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعيّ في تركيا، إثر توقيف نحو تسعة عشر فنانًا وممثّلًا في إطار تحقيقات تتعلّق بتعاطي موادّ ممنوعة، كُشفت أخيرًا نتائج الفحوصات الرّسميّة الّتي خضع لها عدد من الأسماء اللامعة في الوسط الفنّيّ.

وبحسب ما أفادت صحف تركية، فقد أظهرت النّتائج وجود موادّ ممنوعة في الدّم والشّعر لدى كلٍّ من:

ديلان بولات، ديرين تالو، بيرّاك توزونآتاتش، بيرجه أكالاي، كوبلاي آكا، متين أكدولغير، وكان يلدرم (زوج الممثلة الشهيرة بينار دنيز).

أمّا في ما يتعلّق ببعض الأسماء الأخرى، فقد تبيّن وجود مواد دوائيّة بوصفة طبيّة فعّالة في دم كلٍّ من أنجين بولات، إيرِم ديريجي، فييزا ألتون، وزينيت صالي صافتر، وقد أوضح التّقرير أن الأدوية الّتي استخدمها بعضهم صُرفت بوصفة طبّيّة خضراء، أي بشكل قانونيّ ومُصرّح به.

في المقابل، جاءت نتائج فحوصات كلٍّ من ديوغو أوزاصلان متاف، ديميت إفجار باباتاش، زينب مريتش أرال، جيرين موراي أورجان، حديـثة أجيكغوز، وأوزغه أوزبيرينتشي يامانتورك نظيفة تمامًا من أيّودة مادّة محظورة.

في هذا السياق، أدلت ديلان بولات بتصريح باكية قالت فيه: “أشياء لم أكن لأراها طوال حياتي… أنا لم أتعاطَ المخدرات”.

أما تصريح ديرين وديرين تالو ووالدتهما دَفنِه ساميلي:

ديرين تالو: “أنا في حالة صدمة… لم أتعاطَ المخدرات في حياتي.”

دفنه ساميلي: “في هذه العملية، نحن لا نثق بنتائج مؤسسة الطب الشرعي”.

وقبل ساعة واحدة فقط من صدور نتائج فحوصات المواد المخدّرة، كانت بيرجه أكالاي قد أدلت بالتصريح التالي: “أود أن أوضّح بشكل قاطع أنني لم أستخدم المادة المحظورة التي نُشرت في القائمة طوال حياتي، وأن المواد الظاهرة في التحاليل هي فقط مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم التي أتناولها بانتظام.

سنقدّم، عبر محاميّ، اعتراضًا على ما يسمى بتقرير الطب الشرعي (إن كان صحيحًا)، وأنا واثقة تمامًا من موقفي في هذا الشأن.”

وبعد انتشار نتائج فحوصها على مواقع التواصل الاجتماعي، شعرت أكالاي بالضيق وغادرت إلى الكواليس أثناء الاستراحة، بسبب سيل المكالمات والرسائل التي تلقتها.

وتأتي هذه التّطوّرات بعد حملة واسعة النّطاق أثارت انقسامًا كبيرًا في الرّأي العامّ التّركيّ، بين من اعتبرها خطوة ضروريّة لتنقية الوسط الفنّيّ، ومن رأى فيها استهدافًا إعلاميًّا مبالغًا فيه للمشاهير دون التّثبّت من الحقائق الكاملة.