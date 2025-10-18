بعد ظهورها في الجونة… تصريح غير متوقّع من أمينة خليل حول حملها

نفت الممثلة المصرية، أمينة خليل، ما تردّد مؤخرًا من إشاعات حول حملها، وذلك عقب ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت خليل “كنت أرتدي فستانًا ضيقًا أمس في الافتتاح على فكرة، أنا لست حاملًا، ولو كنت كذلك أعدكم أنني سأعلن ذلك بنفسي.”

ويأتي هذا النفي بعد أسابيع من احتفال أمينة خليل بزفافها إلى المصوّر الفوتوغرافي أحمد زعتر، في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، خلال حفل ضخم أُقيم في مصر وسط أجواء رومانسية دافئة، بحضور العائلتين وعدد من النجوم وأصدقاء العروسين من الوسط الفني.

من جهة أخرى، ستغيب خليل عن الموسم الدرامي الرمضاني لعام ٢٠٢٦، بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل “لام شمسية”.

وقالت في تصريح لـ”اليوم السابع”: “حتى الآن لم أقرر المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، لكن الله أعلم.”

يأتي هذا القرار بعد أن احتفلت بزواجها من المصوّر أحمد زعتر في أيّار الماضي، إذ أقام الثنائي حفلَين للزّفاف، الأوّل في مصر بحضور عدد كبير من النّجوم، والثّاني في اليونان بمشاركة الأهل والأصدقاء المقرّبين.

نذكر أنّ أمينة خليل، سبق أن أعربت في دردشة سريعة مع موقع “الخليج 365”، على هامش فوزها بجائزة “الموركس دور ٢٠٢٥”، عن دورها في مسلسل “لام شمسيّة” الّذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، عن سعادتها الكبيرة بالجائزة وبوجودها في لبنان.

وعن أعمالها المقبلة، أوضحت أنّها حتّى الآن لم تبدأ تصوير أيّ عمل جديد.

نذكر أنّ أمينة، خلال كلمتها على المسرح بعد استلام الجائزة، عبّرت عن محبّتها الكبيرة لبيروت، واصفة إيّاها بأنّها الأقرب إلى قلبها، مؤكّدة أنّ دورها في مسلسل “لام شمسيّة” كان من أصعب الأدوار الّتي لعبتها وشكرت فريق العمل بكامل أعضائه على جهوده في تقديم المسلسل بهذه الصّورة الرّائعة.

كما أهدت جائزتها لكلّ أمّ اضطرّت لأن تعيش تجربة اعتداء على أطفالها وهي تقف بصمود للدّفاع عن حقّهم.

نذكر أنّ مسلسل “لام شمسيّة”، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشّنّاوي وإنتاج شركة “ميديا هب – سعدي وجوهر” بالتّعاون مع الشّركة “المتّحدة”.

شارك في بطولته أمينة خليل، أحمد السّعدني، محمّد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، علي البيلي، وثراء جبيل وصفاء الطّوخي، إلى جانب عدد آخر من الممثّلين.