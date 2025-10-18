وائل جسار يعود لمهرجان الموسيقى العربية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 02:07 مساءً - تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثالث والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا، ومن المقرر أن يشهد اليوم السبت 18 أكتوبر إقامة ثلاث حفلات غنائية ضخمة على التوازي لعل أبرزها حفل الفنان وائل جسار الذي يعود للمهرجان مجددا بعد غياب.

عودة مميزة لوائل جسار في مهرجان الموسيقى العربية

فعلى مسرح النافورة سيقدم النجم اللبناني وائل جسار لجمهوره باقة مميزة من أغانيه التي يحبها الجمهور، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أغاني الطرب الأصيل لكبار نجوم الوطن العربي، و سيرافقة خلال الحفل فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش.

أما على مسرح الجمهورية، فسيقدم النجم المغربي فؤاد زبادي، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، حفل غنائي خاص لعشاق الطرب الأصيل، وعلى مسرح سيد درويش في أوبرا الاسكندرية سيلتقي الفنان محمد الحلو بالجمهور السكندري بقيادة المايسترو محمد الموجي.

ومن المقرر أن تشهد هذه الحفلات حضور جماهيري كبير، خاصة وأنه يتم الترويج للحفلات والبروفات الخاصة بها عبر حساب دار الأوبرا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

يضم المهرجان هذا العام 21 فرقة موسيقية، وتُقام عروضها على 6 مسارح في أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 81 فنانًا و40 باحثًا من 14 دولة عربية وأجنبية.

ومن أبرز النجوم المشاركين لإحياء حفلات ليالي المهرجان علي الحجار، مدحت صالح، وائل جسار، هاني شاكر، مي فاروق، مروة ناجي، وريهام عبد الحكيم، صابر الرباعي وغيرهم من النجوم.

يُشار إلى أن مهرجان الموسيقى العربية من أهم المهرجانات الدولية في الوطن العربي، إذ يجمع بين الأصالة والتجديد، ويحظى بجماهيرية واسعة بفضل تنوع برامجه ونجومه المشاركين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 ليالي فقط حتى يوم السبت 25 أكتوبر، ليقدم المهرجان لجمهور الطرب الأصيل باقة من أروع حفلات الغناء والموسيقى العربية التي يقدمها أبرز نجوم الوطن العربي.

