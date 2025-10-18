طه دسوقي عن تقديمه فقرة ستاند آب كوميدي بمهرجان الجونة: حققت حلمًا من أحلامي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - عبَّر الفنان طه دسوقي عن سعادته البالغة بعد تقديمه فقرة كوميدية خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة المقامة في الفترة من 16 وحتى 24 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أنه بذلك حقق واحد من أحلامه.

قدم طه خلال الحفل فقرة مميزة ومختلفة مزج فيها بين الكوميديا وسرد رحلته الفنية منذ بدايته كستاند آب كوميدي وحتى ومشاركته في الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ثم انتقد تأثير السوشيال ميديا على الفن، قبل أن يقدم مشهدًا تمثيليًا كشف فيه كواليس التصوير وجهد فريق العمل.

طه دسوقي يحقق حلمه

نشرصور من هذا الحدث عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وكتب تعليق قال فيه: "كستاندب كوميديان امبارح حققت حلم من أحلامي بإني أعمل ستاندب كوميدي في مهرجان سينما، وكممثل شاكر وممتن جدًا لأساتذتي وزمايلي اللي إدوني امبارح طاقة مليانة حب ودعم وسمعوني بوشوش مبتسمة وقلوب مفتوح".

وتابع قائلاً: "وكبني آدم مش لاقي كلام يوصف إحساسي غير إنه شكرا لكل اللي ساعد في إن ده يحصل، حقيقي ده يوم هفضل فاكره وفاكر كل حد ساعدني فيه من قلبي.. شكرا".

وقد تفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي طه دسوقي مع هذا المنشور، وأبدوا سعادتهم بتحقيق حلمه وتقديم هذه الفقرة في مهرجان كبير مثل مهرجان الجونة السينمائي.

طه دسوقي ينتظر عرض السادة الأفاضل

وفي سياقٍ آخر، ينتظر طه دسوقي عرض فيلمه الجديد "السادة الأفاضل"، وخلال الساعات الماضية قرر القائمون على الفيلم تقديم موعد إطلاق الفيلم في دور العرض السينمائي أسبوعاً، حيث تحدد طرحه يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، بعدما كان مقرراً عرضه يوم 29 من نفس الشهر.

وجاء ذلك بسبب عرض الفيلم للمرة الأولى على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث أعلن المهرجان عن استضافة العرض العالمي لفيلم "السادة الأفاضل" للمخرج كريم الشناوي، ضمن فعاليات دورته الثامنة، في عرض خاص بحضور أبطاله وصناعه يوم 21 أكتوبر، ليمثل خطوة جديدة في مسار المهرجان نحو توسيع دوائر تواصله مع الجمهور وصنّاع السينما، حيث يعد الفيلم من أبرز الإنتاجات السينمائية المصرية المنتظرة لعام 2025.

فيلم "السادة الأفاضل" من بطولة: محمد ممدوح، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، بيومي فؤاد، انتصار، علي صبحي، ناهدالسباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر، وهو من إنتاج مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم الشناوي، بالتعاون بين شركات: بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، وإمباير.

ويجمع فيلم "السادة الأفاضل" بين الكوميديا والدراما الاجتماعية من خلال صراع طريف بين عائلتين تنتميان إلى بيئتين مختلفتين؛ إحداهما ريفية والأخرى من القاهرة، تتشابك حياتهما بسبب صلة قرابة، ما يؤدي إلى سلسلة من المفارقات المضحكة التي تُبرز اختلاف العادات والتقاليد بين الطبقات الاجتماعية.

