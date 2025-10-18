شاروخان وسلمان وعامر خان في «جوي فوروم 2025» الرياض.. والإعلان عن مفاجأة قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 الذي انطلقت فعاليات موسمه السادس يوم 10 أكتوبر الحالي والممتدة حتى مارس 2026، استضاف جوي فوريوم 2025 نجوم بوليوود "خان" الثلاث؛ شاروخان، عامر خان وسلمان خان، وظهروا معاً على المسرح، وتحدثوا حتى عن مسيرتهم المهنية وأفلامهم.

شاروخان خان وسلمان خان مع النجم محمد عبده

View this post on Instagram A post shared by Billboard Arabia (@billboardarabia)

أثناء حضور النجمان شاروخان وسلمان خان جوي فوروم 2025 بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، كانت هناك لحظة مميزة، التي اجتمع فيها نجما بوليوود بفنان العرب محمد عبده، وتناولوا كلمات التحية وحديثاً سريعاً.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

كما ظهرت عدة صور ومقاطع فيديو من الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شوهد سلمان خان، شاروخان وعامر خان جالسين جنباً إلى جنب على المسرح. كما انتشر مقطع فيديو لعامر خان وهو يغني أغنيته الشهيرة Oh Re Taal Mile Nadi Ke Jal Mein من فيلم Anokhi Raat، بطولة سانجيف كومار، وقف شاروخان وعامر خلفه ورفعا أيديهما لتشجيعه مع مطالبة الجمهور بالتصفيق له والتفاعل مع الأغنية.

المستشار تركي الشيخ يعلن عن مفاجأة

https://www.instagram.com/p/DP6zA7gCLXi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP6zA7gCLXi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP6zA7gCLXi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، شارك المستشار تركي الشيخ مجموعة من الصور تجمعه بالنجوم الثلاثة- شاروخان، عامر خان، وسلمان خان- وأرفق في تعليقه التالي: "مع إخوتي الثلاثة المشهورين عالمياً، سلمان خان، وشاروخان، وعامر خان، نعمل على مفاجأة كبيرة ستصدر قريباً إن شاء الله".

آخر الأخبار الفنية لنجوم بوليوود الثلاثة

شاروخان

https://www.instagram.com/p/DJUS5pnoE47/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJUS5pnoE47/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJUS5pnoE47/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يعمل شاروخان حالياً على فيلم "الملك" The King، وقد أعرب في وقتٍ سابق عن حماسه الشديد للفيلم، خاصةً بعد توقفه عن طرح فيلم جديد في عام 2024، وقال عنه إنه دراما أكشن، رائع وجماهيري وعاطفي. ويشارك شاروخان بطولة الفيلم ديبيكا بادكون، ابنته سوهانا خان، وأبهشيك باتشان. أما الإخراج فقد أُسند في بداية الإعلان عن الفيلم للمخرج سوجوي جوش، وإنتاج سيدهارث أناند مخرج فيلم باثان Pathaan، ولكن تم حدوث تغير ليحل سيدهارث محل سوجوي جوش ويتولى إخراج العمل.

سلمان خان

View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

شوهد سلمان خان آخر مرة في الفيلم الضخم sikandar مع الممثلة راشميكا ماندانا. كما ظهر كضيف شرف في فيلمي "Pathaan" لشاروخان و"Baby John" لفارون دهاوان. وهو مشغول حالياً بتصوير فيلم "Battle Of Galwan".

عامر خان

شوهد عامر خان مؤخراً في فيلم "Sitaare Zameen Pa" من إنتاجه. كما ظهر في ظهور خاص في الفيلم التاميلي " Coolie" من بطولة راجنيكانث.

