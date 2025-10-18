أردوغان: غزة بحاجة ماسة إلى تضميد جراحها بسرعة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن غزة بحاجة ماسة إلى تضميد جراحها بسرعة والنهوض من جديد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في "منتدى الأعمال والاقتصاد التركي الإفريقي" بنسخته الخامسة في إسطنبول.

وأكد أردوغان أن تركيا تبذل جهودًا كبيرة لضمان أن يكون الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل مستدامًا وليمهد الطريق نحو سلام دائم.

وأشار إلى أن تركيا تتابع المجريات على الأرض بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأنها لا تتخلى عن الحذر واليقظة نظرًا لسجل إسرائيل السيئ، في إشارة إلى احتمال خرق تل أبيب الاتفاق.

المصدر : التلفزيون العربي