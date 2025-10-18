شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الجمعة، استشهاد شخص، وإصابة آخرين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة خربة سلم قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، مع تواصل وتصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن "غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية مستهدفة بصاروخ موجه سيارة في محلة الطبالة في بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل. وأفيد بوقوع إصابات".

يأتي ذلك غداة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع وبلدات في جنوب لبنان ومنطقة البقاع شرقي البلاد، أسفرت عن شهيد و7 إصابات، إذ ادعى الجيش الإسرائيلي أنها استهدفت بنى تحتية ومواقع تحت الأرض لحزب الله وجمعية "أخضر بلا حدود".

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن تنفيذ هجمات في الأراضي اللبنانية، يدعي أنها تستهدف مواقع وعناصر لحزب الله لمنع "محاولات إعادة تأهيله".

المصدر : عرب 48