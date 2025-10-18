تايلور سويفت تتبرع لمُعجبة بـ 100 ألف دولار لمحاربة السرطان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - تبرعت بالأمس النجمة العالمية تايلور سويفت لعائلة طفلةٍ تبلغ من العمر عامين وتُدعى "ليلى"، والتي تم تشخيصها بإصابتها بسرطانٍ في مرحلته الرابعة بعد تعرضها لنوبةٍ في عمر 18 شهراً فقط.

والدة الطفلة تؤكد أن أغاني تايلور سويفت كانت مُصاحبة لها خلال فترة الحمل

وقد شاركت والدة الطفلة "ليلى" كاتلين سموت قصة ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أشهر وتجمع عائلة الطفلة التبرعات لعلاجها عبر إحدى المنصات منذ مارس الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي شاركت الأم كاتلين مقطع فيديو عبر حسابها على "تيك توك" جاء بعنوان "قف مع ليلى"، والذي ظهرت فيه الطفلة وهي تصف المغنية تايلور سويفت بـ"صديقتها" أثناء مشاهدتها فيديو لسويفت على أحد الأجهزة الإلكترونية.

وقد علقت الأم على مقطع الفيديو مازحة "قد يكون هذا خطئي"، كما تضمن مقطع الفيديو لقطات للأم خلال حملها في طفلتها ليلى أثناء حضورها للجولة الغنائية "إيراس" لتايلور سويفت.

@standwithlilah So this might be my fault. Also Lilahs name was originally going to be Willow. We were set on that name my whole pregnancy but ultimately ended on Lilah. I listened to Taylor my whole pregnancy and then birthed a mini swiftie. Lilah loves Taylor’s music and during her cancer treatment she always found joy in it. I hope Lilah gets through this diagnosis and gets to one day go to a Taylor Swift concert in person. I know she would love it. #swiftie original sound - The Wiggles original sound - The Wiggles

وقالت الأم بأنه كان من المقرر في الأصل أن يكون اسم ابنتها "ويلو"، إعجاباً بأغنية تايلور سويفت الصادرة عام 2020 والتي تحمل الاسم نفسه، وكانت مُصممة على هذا الاسم طوال فترة الحمل إلا أنها في النهاية اختارت اسم ليلى.

وأكدت الأم كاتلين أنها ظلت تستمع لموسيقى تايلور سويفت طوال فترة حملها، مؤكدة أن ابنتها "ليلى" تعشق موسيقى وأغاني تايلور سويفت، وخلال فترة علاجها من السرطان كانت تجد في أغانيها متعةً دائماً، وأضافت أنها تأمل أن تتعافى ابنتها من هذا المرض، وأن تتمكن يوماً ما من حضور حفل لتايلور سويفت شخصياً وأنها تعلم أنها ستُحب ذلك.

ويُعدّ نوع سرطان الدماغ الذي تعاني منه الطفلة ليلى نادراً وخطيراً للغاية، حيث لم تُوثّق سوى 58 حالة معروفة في الولايات المتحدة العام الماضي، بحسب "People"، وعلى الرغم من أن الطفلة الصغيرة خضعت بالفعل لإزالة كتلة من دماغها وتعافت من الجراحة بشكل جيد، إلا أن علاج الطفلة "ليلى" لا يزال يشمل ثلاثة أشهر من العلاج الكيميائي وثلاثة أشهر من علاج الخلايا الجذعية وبعض الإشعاع البروتوني، وهو ما سيتطلب منها البقاء في المستشفى لمدة أربعة أسابيع في كل مرة، والسفر لعدة ساعات إلى مستشفى للأطفال.

تايلور سويفت توجه التحية للطفلة "ليلى"

وبعد مرور أسبوع من نشر مقطع فيديو الطفلة "ليلى" وصل إلى النجمة تايلور سويفت، وأمس الجمعة تبرعت نجمة الغناء بمبلغ 100,000 دولار أمريكي، وكتبت رسالة مع التبرع قالت فيها: "أرسل أحر التحيات لصديقتي ليلى!". "مع حبي، تايلور".

@standwithlilah I cannot say thank you enough. I’m truly in shock. This means we don’t have to worry about anything other than Lilah. Truly such a blessing. Thank you @Taylor Swift original sound - The Smoots original sound - The Smoots

وحينها شعرت الأم كاتلين وابنتها ليلى وبقية أفراد العائلة بسعادة كبيرة، مُعبرين عن امتنانهم للنجمة العالمية تايلور سويفت، وخلال مقطع فيديو نشرته الأم أكدت أن هذا التبرع سيجعلهما يركزان فقط على وجودهما مع ابنتهما، كما وجها الشكر لتايلور سويفت.

