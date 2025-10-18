بعد أسابيع من دخوله المستشفى.. إصابة جديدة لـ تامر حسني في ذراعه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 08:07 مساءً - تعرض الفنان تامر حسني، لإصابة جديدة بعد أسابيع قليلة من تعرضه لكسر في إحدى قدميه ودخوله المستشفى، إذ أصيب بآلامٍ شديدة في ذراعه، من دون الإعلان "كعادته" لجمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُفضل دوماً الظهور لمُحبيه في أفضل صورة.

لفتة إنسانية لـ تامر حسني ومصطفى غريب

وفي لفتة إنسانية، استجاب الفنان تامر حسني، لزيارة طفلة مُصابة بالسرطان، في مدينة "شبين القناطر" بمحافظة القليوبية، كانت قد ناشدت مؤخراً برؤيتها له وللفنان الشاب مصطفى غريب، حيث حرص الثنائي على زيارتها صباح اليوم السبت، في مسقط رأسها، لما له من نتائج إيجابية على حالتها الصحية، ومحاولة الرفع من روحها المعنوية والنفسية.

تامر حسني خلال الزيارة - الصورة من أحد جروبات المنطقة على فيسبوك

هكذا ظهر تامر حسني

وظهر تامر حسني، خلال الزيارة، مصاباً في ذراعه، حيث كان مُرتدياً "جبيرة" طبية، إذ يبدو أنه تعرض لكسر بسيط أو تورم، ورغم تلك الإصابة، إلا أنه حرص على التقاط الصور التذكارية مع الطفلة المصابة وكذلك مع عدد كبير من أهالي المنطقة، الذين التفوا حوله فور وصوله.

تامر حسني خلال الزيارة مع أحد المعجبين - الصورة من أحد جروبات المنطقة على فيسبوك

تفاصيل إصابة تامر حسني في قدمه

ويأتي ذلك، بعد مرور أسابيع قليلة من إصابة تامر حسني في إحدى قدميه، حيث لم يكشف الأخير عن تلك الوعكة الصحية التي آلمت به، بينما كشف عنها الشاعر رمضان محمد، والذي أكد أنه علم بالإصابة بمحض الصدفة، وذلك أثناء قيامه بالتواصل معه هاتفياً ليخبره الأخير بأنه في المستشفى للعلاج من كسر كان يعاني منه منذ فترة.

وأعلن الشاعر رمضان محمد عن هذا الخبر عبر منشور له على صفحته بموقع "الفيسبوك"، قائلاً : "تامر حسني ده حوار كبير بجد. بقالنا فترة كبيرة بنتكلم وبنشتغل وعادي جداً نفس حماس وطاقة تيمو اللي بتخلي كل اللي حواليه يجتهدوا ويشتغلوا أكتر، وفجأه النهارده بكلمه يقولي أنا في المستشفى علشان فيه كسر في رجلي وبعالجه من فترة!".

وأضاف: "ولا حد يعرف، ولا قال ولا اشتكى، ولا حب يدي طاقه سلبية للناس اللي بيكلموه. بجد إنسان جميل وفنان جميل وصعب جداً يتكرر وألف سلامة عليك يا تيمو ".



"كان يا مكان" أحدث أغاني تامر حسني

جدير بالذكر، أن النجم تامر حسني، كان حديث الجمهور وعدد كبير من النجوم عقب مشاركته في حفل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية. وخلال الحفل، عُرضت لتامر أغنية مصورة، تحمل عنوان "كان يا مكان"، التي جاءت فكرتها مميزة، إذ جمعت في مشاهدها أعمالاً فنية لكبار الفنانين التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، أمثال عادل إمام، سمير غانم، سعيد صالح، سهير البابلي، أمينة رزق وغيرهم.

وعقب طرحها على قناته الرسمية، تفاعل معها عدد كبير من النجوم الكبار الذين حرصوا على توجيه الشكر لـ "تامر" لحرصه على ذكر أسمائهم في هذه الأغنية، مثل النجمة شريهان التي عبرت عن سعادتها الشديدة لظهورها في الكليب الغنائي، مما دفعها لتوجيه رسالة شكر لـ "تامر" عبر خاصية " الاستوري" الخاصة بحسابها على "إنستغرام"، قائلة: "من قلبي وروحي وفني، شكراً إلى المحترم الإنسان والفنان المصري الرائع، شكراً للمبدع تامر حسني.. أنا متشكرة. ونقابة المهن التمثيلية د. أشرف زكي".



وكان أيضاً للنجم تامر حسني حضور سينمائي في سيزون أفلام الصيف؛ إذ نافس بفيلم "ريستارت"، ودارت قصته حول محمد، وهو مهندس يعمل فني هواتف بسيطاً، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

وشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم وهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، وآخرون. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.



