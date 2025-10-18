جوائز إيمي النهارية: ديفيد أتينبورو يحطم الرقم القياسي كأكبر فائز و"المستشفى العام" يحصل على الجائزة الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 11:07 صباحاً - في ليلة ساحرة اجتمع فيها نجوم ومشاهير التلفزيون تكريماً لأفضل إنتاجات وأعمال التلفزيون من مسلسلات وبرامج، أُقيم ليلة أمس حفل توزيع جوائز إيمي النهارية Emmy Daytime في نسخته الـ52 الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التلفزيون "NATAS". وخلال الحفل، حصل الكاتب المخضرم ديفيد أتينبورو على جائزة أفضل شخصية نهارية غير يومية، بوصفه مقدماً لبرنامج "الحياة السرية لإنسان الغاب" Secret Lives of Orangutans، هذا الفوز يجعله يدخل تاريخ الجائزة محطماً الرقم القياسي لأكبر فائز بالجائزة. كما حاز مسلسل "المستشفى العام" General Hospital على أكبر عدد من الجوائز في حفل توزيع جوائز إيمي النهارية لعام 2025.
حطم ديفيد أتينبورو الرقم القياسي المسجل باسم "ديك فان دايك" لأكبر فائز بجائزة الإيمي النهارية، حيث فاز بجائزة إيمي للشخصية النهارية غير اليومية عن عمرٍ يناهز 99 عاماً، بينما فاز "فان دايك" بالجائزة في عمر الـ98 عاماً، وذلك كأفضل أداء ضيف في مسلسل درامي نهاري بعنوان "أيام حياتنا" Days of Our Lives عام 2024.
المستشفى العام يهيمن على جوائز إيمي النهارية
بعد أن رُشِّح لـ16 جائزة، هيمن مسلسل المستشفى العام General Hospital على جوائز الحفل السنوي لجوائز إيمي النهارية 2025، مسجلاً 7 جوائز في الحفل معظمها في فئات رئيسية، كان من بينها الجائزة الأبرز حيث حصد جائزة أفضل مسلسل درامي نهاري، متفوقاً على "أيام حياتنا" Days of Our Lives و"الشباب والقلق" The Young and the Restless. ويأتي ذلك بعد أن حصد المسلسل نفسه اللقب الكبير في حفل العام الماضي 2024.
- جائزة أفضل مسلسل درامي نهاري
- جائزة كتابة الدراما النهارية
- أفضل ممثلة رئيسية: لورا رايت "كارلي" ونانسي لي غراهن "أليكسيس"
- أفضل ممثل رئيسي: دومينيك زامبروغنا "دانتي"
- أفضل ممثلة مساعدة: كيت مانسي "كريستينا"
- أفضل ممثل مساعد: تاج بيلو "تي جيه" وغريغوري هاريسون "غريغوري" وجوناثان جاكسون "لاكي"
- أفضل ممثلة ضيفة: جاكلين لوبيز "بليز" وألي ميلز "هيذر"
درو باريمور تفوز للمرة الأولى في حفل إيمي دايتايم
حققت درو باريمور أول فوز لها بوصفها مقدمة برنامج حواري نهاري في برنامجها الذي يحمل اسمها في نيويورك. وتفوقت على كيلي كلاركسون، مارك كونسويلوس، كيلي ريبا، جينا بوش هاجر، هدى قطب، وجينيفر هدسون. فاز برنامج "Live With Kelly and Mark" بجائزة أفضل برنامج حواري نهاري.
قائمة الجوائز كاملة لحفل إيمي النهاري
- أفضل مسلسل درامي نهاري: General Hospital
- أفضل مسلسل حواري: Live With Kelly and Mark
- أفضل مسلسل إخباري ترفيهي: Entertainment Tonight
- سلسلة تعليمية طهي متميزة: Delicious Miss Brown
- سلسلة ثقافية طهي متميزة: Chasing Flavor with Carla Hall
- برنامج قانوني/قضائي متميز: Hot Bench
- برنامج سفر ومغامرة متميز: Expedition Unknown
- برنامج متميز في العلوم والطبيعة: The Secret Lives of Animals
- برنامج تعليمي/إرشادي متميز: Fixer Upper: The Lakehouse
- برنامج أسلوب حياة متميز: You Are What You Eat: A Twin Experiment
- برنامج متميز في الفنون والثقافة الشعبية: Black Barbie
- أفضل حلقة نهارية خاصة: Disney Parks Magical Christmas Day Parade
- أفضل برنامج قصير: Ballin’ Out
- أفضل أداء رئيسي لممثلة في مسلسل درامي نهاري: نانسي لي غراهن بدور أليكسيس ديفيس (المستشفى العام)
- أفضل أداء رئيسي لممثل في مسلسل درامي نهاري: بول تيلفر بدور زاندر كيرياكيس
- أفضل أداء لممثلة مساعدة في مسلسل درامي نهاري: سوزان والترز بدور ديان جينكينز أبوت
- أفضل أداء لممثل مساعد في مسلسل درامي نهاري: جوناثان جاكسون بدور لاكي سبنسر
- أفضل موهبة ناشئة في مسلسل درامي نهاري: ليزا يامادا بدور لونا نوزاوا
- أفضل أداء ضيف شرف في مسلسل درامي نهاري: آلي ميلز بدور هيذر ويبر
- أفضل مقدمة برامج حوارية نهارية: درو باريمور (برنامج درو باريمور
- أفضل مقدمة برامج طهي: كارديا براون (الآنسة براون اللذيذة)
- أفضل شخصية نهارية - برنامج يومي: كاسي ديلورا، ديني ديركتو، كيفن فريزر، رايتشل سميث، ونيشيل تيرنر (إنترتينمنت تونايت)
- أفضل شخصية نهارية - غير يومية: السير ديفيد أتينبورو (حياة إنسان الغاب السرية)
- أفضل فريق كتابة لمسلسل درامي نهاري: General Hospital
- أفضل فريق كتابة لبرنامج نهاري غير روائي: Black Barbie
- أفضل فريق إخراج لمسلسل درامي نهاري: General Hospital
- أفضل فريق إخراج لبرنامج نهاري واقعي بكاميرا واحدة: Secret Lives of Orangutans
- فريق إخراج متميز لبرنامج واقعي نهاري متعدد الكاميرات: The Drew Barrymore Show
- أفضل إخراج فني، تصوير، فيديو: Disney Parks Magical Christmas Day Parade
- تصوير سينمائي متميز: National Parks: USA
- أفضل مونتاج بكاميرا واحدة: The Secret Lives of Animals
- أفضل مونتاج تصوير متعدد الكاميرات: Resurrected Rides
- أفضل إخراج إضاءة: The Kelly Clarkson Show
- أفضل عنوان رئيسي وتصميم جرافيك: Hack Your Health
- أفضل طاقم تمثيل: Days of our Lives
- أفضل إخراج فني/ديكور/تصميم ديكور: Mysteries of the Terracotta Warriors
- أفضل تصفيف شعر ومكياج: The Drew Barrymore Show
- أفضل محتوى إقليمي في فئة برامج النهار: createid | SARA: A Life in Dreams and Symbols
