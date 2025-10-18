جوائز إيمي النهارية: ديفيد أتينبورو يحطم الرقم القياسي كأكبر فائز و"المستشفى العام" يحصل على الجائزة الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 11:07 صباحاً - في ليلة ساحرة اجتمع فيها نجوم ومشاهير التلفزيون تكريماً لأفضل إنتاجات وأعمال التلفزيون من مسلسلات وبرامج، أُقيم ليلة أمس حفل توزيع جوائز إيمي النهارية Emmy Daytime في نسخته الـ52 الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التلفزيون "NATAS". وخلال الحفل، حصل الكاتب المخضرم ديفيد أتينبورو على جائزة أفضل شخصية نهارية غير يومية، بوصفه مقدماً لبرنامج "الحياة السرية لإنسان الغاب" Secret Lives of Orangutans، هذا الفوز يجعله يدخل تاريخ الجائزة محطماً الرقم القياسي لأكبر فائز بالجائزة. كما حاز مسلسل "المستشفى العام" General Hospital على أكبر عدد من الجوائز في حفل توزيع جوائز إيمي النهارية لعام 2025.

ديفيد أتينبورو أكبر فائز بجائزة إيمي النهارية

Sir David Attenborough Becomes New Oldest Daytime Emmys Winner Ever at 99, Beating Previous Record Holder Dick Van Dyke https://t.co/Fy8cmMggZw — Variety (@Variety) October 18, 2025

— Variety (@Variety)

حطم ديفيد أتينبورو الرقم القياسي المسجل باسم "ديك فان دايك" لأكبر فائز بجائزة الإيمي النهارية، حيث فاز بجائزة إيمي للشخصية النهارية غير اليومية عن عمرٍ يناهز 99 عاماً، بينما فاز "فان دايك" بالجائزة في عمر الـ98 عاماً، وذلك كأفضل أداء ضيف في مسلسل درامي نهاري بعنوان "أيام حياتنا" Days of Our Lives عام 2024.

المستشفى العام يهيمن على جوائز إيمي النهارية

https://www.instagram.com/p/DP7sA_DAXTj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP7sA_DAXTj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP7sA_DAXTj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بعد أن رُشِّح لـ16 جائزة، هيمن مسلسل المستشفى العام General Hospital على جوائز الحفل السنوي لجوائز إيمي النهارية 2025، مسجلاً 7 جوائز في الحفل معظمها في فئات رئيسية، كان من بينها الجائزة الأبرز حيث حصد جائزة أفضل مسلسل درامي نهاري، متفوقاً على "أيام حياتنا" Days of Our Lives و"الشباب والقلق" The Young and the Restless. ويأتي ذلك بعد أن حصد المسلسل نفسه اللقب الكبير في حفل العام الماضي 2024.

قد ترغبين في معرفة: الإعلان عن قائمة ترشيحات جوائز إيمي الدولية 2025

الجوائز الرئيسية التي حصل عليها المسلسل

'General Hospital' Wins Outstanding Daytime Drama at the 2025 Daytime Emmys, Sweeps Seven Categories https://t.co/lgwE5GqT85 — People (@people) October 18, 2025

جائزة أفضل مسلسل درامي نهاري جائزة كتابة الدراما النهارية أفضل ممثلة رئيسية: لورا رايت "كارلي" ونانسي لي غراهن "أليكسيس" أفضل ممثل رئيسي: دومينيك زامبروغنا "دانتي" أفضل ممثلة مساعدة: كيت مانسي "كريستينا" أفضل ممثل مساعد: تاج بيلو "تي جيه" وغريغوري هاريسون "غريغوري" وجوناثان جاكسون "لاكي" أفضل ممثلة ضيفة: جاكلين لوبيز "بليز" وألي ميلز "هيذر"

درو باريمور تفوز للمرة الأولى في حفل إيمي دايتايم

— People (@people)

حققت درو باريمور أول فوز لها بوصفها مقدمة برنامج حواري نهاري في برنامجها الذي يحمل اسمها في نيويورك. وتفوقت على كيلي كلاركسون، مارك كونسويلوس، كيلي ريبا، جينا بوش هاجر، هدى قطب، وجينيفر هدسون. فاز برنامج "Live With Kelly and Mark" بجائزة أفضل برنامج حواري نهاري.

للمزيد من الأخبار: خطابٌ قصير أو خصمٌ فوري: قاعدة نيت بارغاتز للتحكم في خطاب الفائزين بجوائز إيمي 2025

قائمة الجوائز كاملة لحفل إيمي النهاري

أفضل مسلسل درامي نهاري: General Hospital

أفضل مسلسل حواري: Live With Kelly and Mark

أفضل مسلسل إخباري ترفيهي: Entertainment Tonight

سلسلة تعليمية طهي متميزة: Delicious Miss Brown

سلسلة ثقافية طهي متميزة: Chasing Flavor with Carla Hall

برنامج قانوني/قضائي متميز: Hot Bench

برنامج سفر ومغامرة متميز: Expedition Unknown

برنامج متميز في العلوم والطبيعة: The Secret Lives of Animals

برنامج تعليمي/إرشادي متميز: Fixer Upper: The Lakehouse

برنامج أسلوب حياة متميز: You Are What You Eat: A Twin Experiment

برنامج متميز في الفنون والثقافة الشعبية: Black Barbie

أفضل حلقة نهارية خاصة: Disney Parks Magical Christmas Day Parade

أفضل برنامج قصير: Ballin’ Out

أفضل أداء رئيسي لممثلة في مسلسل درامي نهاري: نانسي لي غراهن بدور أليكسيس ديفيس (المستشفى العام)

أفضل أداء رئيسي لممثل في مسلسل درامي نهاري: بول تيلفر بدور زاندر كيرياكيس

أفضل أداء لممثلة مساعدة في مسلسل درامي نهاري: سوزان والترز بدور ديان جينكينز أبوت

أفضل أداء لممثل مساعد في مسلسل درامي نهاري: جوناثان جاكسون بدور لاكي سبنسر

أفضل موهبة ناشئة في مسلسل درامي نهاري: ليزا يامادا بدور لونا نوزاوا

أفضل أداء ضيف شرف في مسلسل درامي نهاري: آلي ميلز بدور هيذر ويبر

أفضل مقدمة برامج حوارية نهارية: درو باريمور (برنامج درو باريمور

أفضل مقدمة برامج طهي: كارديا براون (الآنسة براون اللذيذة)

أفضل شخصية نهارية - برنامج يومي: كاسي ديلورا، ديني ديركتو، كيفن فريزر، رايتشل سميث، ونيشيل تيرنر (إنترتينمنت تونايت)

أفضل شخصية نهارية - غير يومية: السير ديفيد أتينبورو (حياة إنسان الغاب السرية)

أفضل فريق كتابة لمسلسل درامي نهاري: General Hospital

أفضل فريق كتابة لبرنامج نهاري غير روائي: Black Barbie

أفضل فريق إخراج لمسلسل درامي نهاري: General Hospital

أفضل فريق إخراج لبرنامج نهاري واقعي بكاميرا واحدة: Secret Lives of Orangutans

فريق إخراج متميز لبرنامج واقعي نهاري متعدد الكاميرات: The Drew Barrymore Show

أفضل إخراج فني، تصوير، فيديو: Disney Parks Magical Christmas Day Parade

تصوير سينمائي متميز: National Parks: USA

أفضل مونتاج بكاميرا واحدة: The Secret Lives of Animals

أفضل مونتاج تصوير متعدد الكاميرات: Resurrected Rides

أفضل إخراج إضاءة: The Kelly Clarkson Show

أفضل عنوان رئيسي وتصميم جرافيك: Hack Your Health

أفضل طاقم تمثيل: Days of our Lives

أفضل إخراج فني/ديكور/تصميم ديكور: Mysteries of the Terracotta Warriors

أفضل تصفيف شعر ومكياج: The Drew Barrymore Show

أفضل محتوى إقليمي في فئة برامج النهار: createid | SARA: A Life in Dreams and Symbols

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».