كيفية إزالة المكياج المقاوم للماء بدون إيذاء البشرة خطوة بخطوة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - في عالم الجمال اليومي، تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام مستحضرات التجميل المقاومة للماء لما تمنحه من ثبات ولمسة أنيقة تدوم لساعات طويلة دون أن تتأثر بالتعرق أو الرطوبة أو حتى دموع الفرح. ومع أن هذه المستحضرات تمنحك ثقة إضافية طوال اليوم، إلا أن إزالتها في نهاية اليوم قد تكون تحدياً حقيقياً إذا لم تستخدم الطريقة الصحيحة. فإزالة المكياج المقاوم للماء بعنف أو بمنتجات غير مناسبة قد يؤدي إلى تحسس البشرة، جفافها، أو حتى ظهور التجاعيد المبكرة، خصوصاً في المناطق الحساسة مثل محيط العينين. ولهذا، فإن الاهتمام بطريقة إزالة المكياج لا يقل أهمية عن اختيار مستحضرات التجميل نفسها.

عزيزتي، إن بشرتك تستحق عناية ناعمة ورفيقة، خاصة بعد يوم طويل وهي محملة بطبقات من المكياج. فبدلاً من فرك الجلد بقسوة أو الاعتماد على مناديل قاسية قد تزيل جزءاً من الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة، يمكنك اتباع خطوات بسيطة تضمن لكِ نظافة مثالية دون أي ضرر. السر يكمن في اختيار مزيل المكياج المناسب لطبيعة بشرتك، وفي الطريقة التي تتعاملين بها مع وجهك خلال هذه اللحظات الليلية التي تمهد لبشرتك الراحة والتجدد.

أولاً: اختاري مزيل المكياج المناسب

وضع مزيل المكياج على قطنة ناعمة

لأن المكياج المقاوم للماء مصمم ليكون ثابتاً، لا يكفي الماء والصابون وحدهما لإزالته. اختاري مزيل مكياج زيتي أو ثنائي الطور، فهو يذيب التركيبة المقاومة للماء من دون الحاجة إلى الفرك القاسي.

ضعي القليل من المزيل على قطعة قطنية ناعمة.

اضغطي بلطف على المنطقة التي تريدين تنظيفها لمدة 10 ثوانٍ تقريباً.

لا تفركي، فقط اتركي المنتج يعمل على إذابة المكياج.

ثانياً: طريقة إزالة المكياج حول العينين والرموش

استخدام أعواد قطنية لإزالة بقايا الكحل والماسكرا

منطقة العين من أكثر مناطق الوجه حساسية، لذلك تحتاج إلى عناية خاصة.

بعد الضغط الخفيف، مرري القطنة من الداخل إلى الخارج بحركات ناعمة.

استخدمي أعواداً قطنية صغيرة لإزالة بقايا الكحل أو الماسكرا بين الرموش.

تجنبي شد الجلد أو فركه حتى لا تتسببين في ظهور الخطوط الدقيقة مبكراً.

ثالثاً: تنظيف البشرة بعمق دون إيذائها

الترتيب على الوجه بمنشفة ناعمة بدلاً من مسحه بعنف

بعد إزالة المكياج الأساسي، تبقى آثار خفيفة تسد المسامات إن لم تنظفيها جيداً.

استخدمي غسول وجه لطيف وخالٍ من العطور الصناعية.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، فالماء الساخن قد يسبب جفاف البشرة.

ربتي على وجهك بفوطة ناعمة بدلاً من مسحه بعنف.

رابعاً: إعادة التوازن والترطيب

وضع زيت على الرموش لترطيبها بعد ازالة الماسكرا

حتى بعد أفضل عملية تنظيف، تحتاج بشرتك إلى الترطيب لحمايتها من الجفاف.

استخدمي تونر لطيفاً لإزالة أي شوائب متبقية وإعادة توازن البشرة.

ضعي كريماً مرطباً أو سيروم مغذياً حسب نوع بشرتكِ.

يمكنك وضع زيت طبيعي على الرموش مثل زيت الخروع أو زيت جوز الهند لترطيبها بعد إزالة الماسكرا.

نصائح مهمة لبشرة صحية