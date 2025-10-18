جددي إطلالتك هذا الخريف بأجمل قصات الشعر من النجمات: أمل كلوني وإيما ستون منهن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 01:02 مساءً - ما رأيكِ بأن تستقبلي فصل الخريف 2025 بإطلالة جمالية متجددة، تواكبين فيها أجدد قصات الشعر؟ الخيارات المتاحة أمامكِ كثيرة، يكفي أن تقرري قص شعركِ، وستجدين الكثير من قصات الشعر الرائجة التي تناسبكِ؛ فهناك قصات الشعر القصير، وقصات الشعر متوسط الطول، وأيضاً قصات الشعر الطويل بأشكالها المختلفة إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على طول شعرك. ومن بين قصات الشعر الرائجة، اخترنا لكِ من «الخليج 365» سبع قصات من أجدد قصات الشعر وأكثرها شعبية على غرار النجمات، التي تحوّلت في الفترة الأخيرة إلى قصات شعر جديدة يمكنكِ أن تختاري من بينها ما يناسبكِ.

قَصة الشعر متوسط الطول متساوي الأطراف أمل كلوني Amal Clooney

https://www.instagram.com/p/DPggEYuiH0s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPggEYuiH0s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPggEYuiH0s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تُجسّد أمل كلوني Amal Clooney الأناقة الكلاسيكية في كلّ ظهور لها، وقَصة الشعر متوسط الطول متساوي الأطراف التي اعتمدتها في أحدث إطلالاتها، مثال على ذلك. هذه القَصة تمنح الشعر مظهراً صحياً وكثيفاً، وتناسب جميع أنواع الشعر تقريباً. احرصي على قص الأطراف بانتظام كلّ شهرين؛ للمحافظة على مظهرها المتوازن، وجرّبي التسريحة المنسدلة الناعمة مع فرق جانبي، لإطلالة راقية.

قد يهمكِ أيضاً قراءة من قصات الشعر إلى المكياج: مزيد من الصيحات يحملها لكِ أسبوع باريس للموضة

قَصة الشعر الكاريه القصير مع الأطراف الحادة والغرة الفرنسية من بلقيس

https://www.instagram.com/p/DPwzQ47AsXX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPwzQ47AsXX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPwzQ47AsXX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اعتمدت بلقيس في أحدث إطلالاتها قَصة الشعر الكاريه القصير بالأطراف الحادة، مع غرة فرنسية قصيرة تلامس الحاجبين؛ فبدت بإطلالة شبابية جريئة نابضة بالحياة. هذه القَصة تُبرز شكل الفك والعنق، وتمنح الوجه ملامح محددة بوضوح. تناسب هذه القَصة صاحبات الشعر الأملس أو المموّج قليلاً. استخدمي بخاخ تثبيت خفيف؛ لتبقى خصلات شعركِ مرتّبة طوال اليوم.

قَصة الكاريه متساوية الأطراف بالغرة الطويلة على غرار شيرين عبدالوهاب

View this post on Instagram A post shared by طوني المندلق (@tonyelmendelek)



إطلالة شيرين الأخيرة بالكاريه متساوي الأطراف مع الغرة الطويلة، شكّلت توازناً بين العصرية والكلاسيكية. هذه القَصة تضيف إطاراً أنثوياً ناعماً للوجه، وتمنحه لمسة أنيقة من دون مبالغة. لتبدو الغرة دائماً مثالية، استخدمي مجفف الشعر مع فرشاة دائرية لتمنحها انحناءة خفيفة طبيعية.

قَصة البوب الكلاسيكية من وحي هايلي بيبر

Embed from Getty Images



قصة البوب الكلاسيكية تعود بقوة هذا الخريف، كما رأيناها على هايلي بيبر Hailey Bieber. تتميز بكونها بسيطةً وسهلةَ التصفيف، وتناسب الإطلالات اليومية العصرية. أضيفي لمسة من الجِل اللامع لإطلالة الشعر المبلل الجذابة، التي تمنحكِ مظهراً أنيقاً في ثوانٍ؛ خصوصاً مع الملابس الجلدية أو المعاطف الطويلة في الموسم البارد، أو اعتمديها بأسلوب الويفي أو المالس، لإطلالة خريفية أكثر حيوية وشباباً.

قَصة الشعر الطويل المتدرّج مع الغرة القصيرة من جينيفر لورنس Jennifer Lawrence

Embed from Getty Images



تعيد جينيفر لورنس صيحة الشعر الطويل إلى الواجهة هذا الخريف، مع تدرُّجات خفيفة وغرة قصيرة تمنح الشعر حجماً طبيعياً. هذه القَصة مثالية لصاحبات الشعر الكثيف، وتساعد على إبراز الخُصل المتدرّجة بأسلوب عصري ومرِح. استخدمي بخاخ الحماية من الحرارة قبل التصفيف بالمكواة؛ للحفاظ على حيوية الأطراف ولمعان الشعر. تناسب هذه القَصة مختلف تسريحات الشعر، لاسيّما الشعر المالس والمموّج.

قبل أن تقصي شعركِ، تابعي معنا: هل قص الشعر وهو مبلل أم جاف أفضل؟ اكتشفي الطريقة المثالية لشعرك

قَصة الشعر القصير ذات الطبقات من إيما ستون

Embed from Getty Images



تُعَد قَصة الشعر القصير ذات الطبقات، من أكثر القصات العصرية التي تجمع بين الجرأة والأنوثة. اعتمدتها إيما ستون Emma Stone لتمنح وجهها لمسة شبابية نابضة بالحيوية. تتميز هذه القَصة بأنها تُظهر ملامح الوجه بوضوح، وتناسب صاحبات الملامح الدقيقة أو العيون الواسعة.

يمكنكِ تصفيفها بشكل مموّج خفيف لإطلالة مرحة، أو مالس خلف الأذن للمناسبات الرسمية، مع لمسة من السيروم لإبراز اللمعان الطبيعي للشعر.

نصائح لتجديد إطلالتكِ هذا الخريف