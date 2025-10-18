خطوة مفاجئة من نيكول كيدمان بعد انفصالها… ولكلّ أمر أسبابه

قدّمت الممثلة الأستراليّة نيكول كيدمان، الحائزة جائزة الأوسكار، أوراق الطّلاق من زوجها المغنّي كيث أوربان في ناشفيل يوم الثلاثاء الثّلاثين من أيلول/سبتمبر، بعد زواجٍ دام تسعة عشر عامًا.

وبحسب ما نقل مصدر لمجلّة PEOPLE، فإنّ كيدمان (سبعة وخمسون عامًا) “مُهتمّة الآن بأمرَين فقط هما الأهمّ في حياتها: عائلتها وعملها”، مشيرًا إلى أنّها بعد عودتها إلى منزلها في ناشفيل من رحلةٍ إلى أوروبا، تحافظ على طاقةٍ إيجابيّة ولا تُحبّ أن تعيش في دوّامة النّدم، إذ تؤمن بأنّ “لكلّ أمرٍ سببًا”.

وكانت أخبار الانفصال بين كيدمان وأوربان، البالغَين من العمر سبعة وخمسين عامًا، قد انتشرت في التّاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر. وفي اليوم التّالي، قدّمت كيدمان طلب الطّلاق رسميًّا، مُشيرة إلى “خلافاتٍ لا يمكن حلّها”، ومُحدِّدة تاريخ الانفصال في يوم تقديم الطّلب نفسه.

تزوّج الثنائي عام ٢٠٠٦، وله ابنتان: صنداي روز (سبعة عشر عامًا) وفيث مارغريت (أربعة عشر عامًا). وطلبت كيدمان أن تكون الوصيّة الأساسيّة في اتفاق الحضانة ضمن أوراق الطّلاق.

وقال المصدر نفسه إنّ النّجمة “تتمتّع بروحٍ إيجابيّة وترفع الامتنانٍ لله على حياتها”، مضيفًا أنّ لديها “عدّة مشاريع فنّيّة مقبلة تتطلّع إليها بحماسة”.

من بين أعمالها القادمة: مسلسلا Margo’s Got Money Troubles وScarpetta، إضافة إلى الموسم الثّالث من Big Little Lies، وفيلم Practical Magic 2 مع ساندرا بولوك الّتي أعلنت عبر إنستغرام في الثّالث عشر من أيلول/سبتمبر أنّ تصويره انتهى رسميًّا.

وفي مقابلةٍ حديثة مع مجلّة Harper’s Bazaar نُشرت بعد انتشار خبر الطّلاق، ألمحت كيدمان إلى صعوبات الانفصال، قائلةً:

“هناك أمر مريح في معرفة أنّ مهما كان الألم أو الصّعوبة أو الانكسار، فهناك طريقٌ للخروج. قد يبدو الأمر مستحيلًا في لحظات، وقد تشعر بأنّك محطّم، لكن إذا سرتَ بخطًى هادئة وبطيئة، ومع مرور الوقت الطّويل، سيمرّ الألم في النّهاية.”

وكشف مصدر مقرّب من العائلة لمجلّة PEOPLE في الثّاني من تشرين الأوّل/أكتوبر أنّ كيدمان كانت متوتّرة لأنّها كانت تعلم أنّ خبر الانفصال سيصبح علنيًّا، وكانت تخشاه، لكنّها “تُظهر تماسكًا وهدوءًا لافتَين، وتركّز الآن على المستقبل وعلى بناتها”.

وفي التّاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر، قال مصدر آخر للمجلّة إنّ كيدمان “كانت تحاول إنقاذ الزّواج” رغم الانفصال غير المعلن في الأشهر الأخيرة، موضحًا أنّ “العائلة بأكملها تساندها”، ولا سيّما شقيقتها أنتونيا الّتي شوهدت معها في نزهةٍ في الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر، في أوّل ظهورٍ لها بعد انتشار خبر الطّلاق.