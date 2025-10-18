تكنولوجيا: مشاكل تغيّر لون تظهر مبكرًا في هواتف iPhone 17 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت المشكلة بعد انتشار عدد من المنشورات على موقع Reddit، حيث أبلغ مستخدمون عن تغيّر غريب في لون هواتفهم iPhone 17 Pro و17 Pro Max باللون البرتقالي. ومع مرور الوقت، بدأت الحالات المشابهة في الازدياد بشكل ملحوظ.

تُظهر الصور المتداولة هواتف iPhone 17 Pro Max باللونين Cosmic Orange وDeep Blue وقد فقدت جزءًا من لونها الأصلي. ويبدو أن المشكلة لا تقتصر على اللون البرتقالي فقط، إذ أشار بعض المستخدمين إلى ظهور نفس الظاهرة في النسخة الزرقاء أيضًا.

تبدأ علامات تغيّر اللون عادة من منطقة الكاميرات الخلفية، ثم تمتد تدريجيًا لتشمل الإطار المعدني بالكامل، بينما تبقى طبقة الزجاج المطفي في المنتصف كما هي دون تأثر.

ويرى بعض المستخدمين أن السبب المحتمل هو تعرض الأجهزة لأشعة الشمس فوق البنفسجية، إذ لاحظ كثير منهم أن اللون بدأ يتلاشى بعد فترات قصيرة من الاستخدام في الهواء الطلق.

ومن الطريف أن البعض يشير إلى أن اللون البرتقالي Cosmic Orange يتحول إلى درجة تشبه Rose Gold بعد التعرض للشمس، ما جعل البعض يصف الأمر مازحًا بأنه طريقة “غير رسمية” للحصول على iPhone 17 Pro Max بلون فريد من نوعه.

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول مدى انتشار المشكلة، لكن من المتوقع أن تقوم أبل باستبدال الأجهزة المتأثرة بوحدات جديدة.

